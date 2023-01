Sally Field e l’appuntamento romantico con Steven Spielberg

La nota e amata attrice che ha interpretato Mrs. Doubtfire insieme al compianto Robin Williams ha parlato di un certo appuntamento romantico con Steven Spielberg, programmato negli Anni ’60.

Molte volte gli appuntamenti organizzati dagli amici e conoscenti, i quali in veste di Cupido, pensano di poter prevedere il grado di affinità che ci potrebbe essere tra i due, ha fatto più danni che altro dalle varie testimonianze.

Sarà il caso di Sally Field e Steven Spielberg? La nota attrice ha recentemente parlato di un appuntamento romantico organizzato per lei da altri con Steven Spielberg alla fine degli Anni ’60. Cosa sarà successo? Conoscendo le loro vite private attuali, cosa avrà distrutto il loro happy ending?

La faccia contrariata di Steven Spielberg ce la stiamo già immaginando

Steven Spielberg non ha bisogno di molte presentazioni in quanto la sua mente geniale ha realizzato talmente tante pellicole di successo che ormai abbiamo perso il conto. Quando si pensa al suo nome, si vedono solo tante standing ovation per i capolavori che il suo genio e la sua cinepresa hanno “tirato fuori”.

Di recente, in una simpatica intervista rilasciata su Variety, Spielberg ha parlato, con accanto il collega Seth Rogen, del suo totale disappunto per tutti coloro che consumano marijuana. Questo suo pensiero si è potuto intuire anche tra i copioni dei suoi film, in quanto ha trattato l’argomento sempre in maniera “ironica”, diciamo così. La prima volta che ha visto Seth Rogen ad una festa, l’uomo stava fumando una canna senza nessuna remora.

L’espressione di Steven ha raccontato Seth parlava da sola, sicuramente stava pensando: “…non lavorerò mai con questo str*nzo. Mai!”. Rogen ha poi continuato dicendo che anche se sapeva quello che pensava, ha continuato a fumargli in faccia e a parlare con lui come se niente fosse. Probabilmente con questa mossa azzardata Seth Rogen ha rischiato molto, ma in realtà gli ha portato bene in quanto i due hanno lavorato insieme, Rogen infatti fa parte dell’ultimo film di Spielberg, The Fabelmans.

Sally Field e l’affetto che prova per Steven Spielberg

Durante la premiazione del Palm Springs Film Awards, nella sua 34esima edizione, l’attrice Sally Field ha raccontato di quella volta in cui lei e Steven Spielberg avrebbero potuto incontrarsi per un appuntamento romantico, organizzato da un direttore aziendale. La cosa poi saltò, in quanto per la Field non era destino.

Steven Spielberg e Sally Field sono amici di vecchia data, nutrono un forte affetto reciproco e una forte stima lavorativa. Sono due professionisti, che hanno trovato la loro strada, rivelandosi dei geni nelle professioni che hanno scelto. Ecco le parole della Field in merito a quel “mai avvenuto” primo appuntamento:

“Il mio direttore aziendale dell’epoca voleva che incontrassi uno dei suoi clienti e voleva che andassi alla Universal per un presunto ‘incontro’ perché pensava che noi due saremmo andati d’accordo. E anche se in realtà non siamo mai usciti insieme, il mio amato Steven Spielberg non ha mai lasciato la mia vita. Per quasi 50 anni (così tanti?) abbiamo affrontato questa vita fatta di cose belle e brutte, risate e angosce. È stato il mio più grande sostenitore. Onestamente non riesco ad immaginare la mia vita senza di lui a questo punto, così come non riesco ad immaginare il nostro paese e questa industria se Steven Spielberg non avesse mai preso in mano una telecamera”.