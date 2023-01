“Costretti a lasciare casa”: delirio nella Royal Family, bagagli fatti di corsa

La bufera si abbatte ancora sulla Royal family. Nuove rivelazioni insidiose e nuovi pericoli: due reali sono costretti a rinnovata fuga.

La regina Elisabetta II ci ha lasciati ormai da mesi, nel tragico 8 settembre 2022. In sua vece, assistiamo all’ascesa al trono del figlio Carlo, che prende il nome regio di Charles III. Nel trambusto dei funerali e il cordoglio che la nobiltà cela per restituire un’immagine opportuna dell’aristocrazia “voluta da Dio” – stando a quanto ha sempre sostenuto la Corona, il nuovo re eredita anche antiche gatte da pelare.

È il caso del polverone mediatico sollevato attorno alla figura dei duchi del Sussex Harry e Meghan Markle, un neo per la Royal family, secondo la narrazione dei tabloid britannici. Paparazzati più di quanto ritenessero giusto sopportare, i due decisero di abbandonare la Gran Bretagna in favore dell’America.

La loro immagine è controversa, ma sicuramente sfaccettata. Le dichiarazioni catturate dai giornali trovano conferme e smentite nella docuserie Netflix a loro dedicata e non solo: oggi esce in tutto il mondo “Spare”, l’autobiografia di Harry.

Il libro spopola già su Amazon UK, preannunciando una nuova bufera nella Royal family. La distanza tra la Corona e i duchi del Sussex influirà?

Evacuazione dalla villa californiana

Sta di fatto che Harry e Meghan si ritrovano, ad oggi, in un pericolo ben più grave, ma soprattutto imprevisto. La casa dell’ormai principe Harry si è ritrovata al centro di una pericolosa tempesta che ha costretto a una fuga precipitosa.

Su tutta la città si è abbattuto un temporale, documentato dai vip che pure posseggono una proprietà nella città di Montecito, California. La nota conduttrice Ellen DeGeneres ha infatti pubblicato il video della sua testimonianza in un tweet chiarificatore dell’entità del danno.

Quello di lunedì non è un caso isolato. Le tempeste si abbattono senza sosta negli USA da oltre 10 giorni, senza lasciare tregua a paesaggi e abitazioni. Si contano circa 12 vittime.

Harry e Meghan sono stati costretti a fare i bagagli in fretta e furia, in ottemperanza alle condizioni di pericolo. Il legame di Harry con la casa californiana era forte – come affermano nella docuserie Netflix. Una ferita che disarma nel momento meno opportuno, proprio alla vigilia della pubblicazione del già discusso “Spare”.