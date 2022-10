“Ha scoperto il tradimento”: il papà di Antonella Fiordelisi svela imbarazzante retroscena

Il padre della campionessa di scherma Antonella Fiordelisi ha svelato un retroscena sconosciuto su un tradimento. Ecco come sono andate veramente le cose.

Dopo aver praticato scherma per tanti anni e aver dedicato la vita allo sport, Antonella Fiordelisi ha deciso di dedicarsi anche al mondo dello spettacolo. Per questo ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip e in poche settimane ha già fatto parlare molto di sé. E’ sulla bocca di tutti, infatti, il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, diventato famoso grazie a Forum.

La coppia è stata una delle prime a formarsi all’interno della casa, ma già sono venuti a galla i primi problemi. Il modello, infatti, ha rivelato di non sopportare alcuni atteggiamenti di lei, soprattutto quando sembra voler fare di tutto per ingelosirlo. E’ rimasto famoso, infatti, il caso di Antonino Spinalbese, quando la ragazza si è offerta di massaggiargli i glutei.

Gli inquilini della casa più famosa di Mediaset hanno ovviamente parlato di questo comportamento e alcuni (tra cui Attilio Romita e Charlie Gnocchi) concordano che la relazione non avrà vita breve. La campionessa di scherma, tuttavia, è finita al centro di un altro gossip, che riguarda alcuni suoi ex fidanzati. Su questo argomento è intervenuto il padre della ragazza: ha parlato di tradimento.

Antonella Fiordelisi e il tradimento: cosa ha rivelato il padre

Di recente, il padre di Antonella Fiordelisi ha rilasciato un’intervista per Di Più, dove ha parlato del legame tra la figlia e il campione di ciclismo Ignazio Moser. Il giovane, oltre che per la sua carriera sportiva, è diventato famosissimo dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip alcuni anni fa. Grazie al programma non trovato solo una grande popolarità, ma anche l’amore con Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen.

Il padre della vippona ha parlato delle precedenti relazioni della figlia e ha spiegato che c’è stato un breve flirt Ignazio Moser nel 2017. Lei però non era interessata quanto lui e ha subito chiuso i rapporti: quindi, secondo questa versione, non sarebbe stato lui a lasciare lei.

L’uomo, inoltre, ha raccontato della relazione che la figlia ha avuto con Francesco Chiofalo, che però non è finita bene: “Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi […] Ha deciso di lasciarlo“. Infine, ha aggiunto che c’è stato anche un flirt molto focoso con il ballerino Stefano De Martino nel 2021, anche questo, purtroppo, finito male.