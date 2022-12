Pedro Almodovar farà un western fuori dagli schemi

Il nuovo progetto di Pedro Almodovar sarà un lungometraggio western di circa mezz’ora. Ma non aspettatevi la solita trama, questo film andrà fuori dagli schemi e dai soliti stereotipi.

Pedro Almodovar è famoso per fare film mossi dalla passione del regista spagnolo, se non si sente pronto, semplicemente declina l’offerta, come è successo per I segreti di Brokeback Mountain.

Questo nuovo progetto, Strange Way of Life, nasce dall’idea di Pedro Almodovar dopo aver ascoltato una canzone portoghese che l’ha ispirato. Questo cortometraggio sarà molto intenso, alla pari del mediometraggio The Human Voice con Tilda Swinton, girato anni prima; questo sarà il primo lavoro di Amodovar girato interamente in inglese e non in spagnolo, sua lingua di origine.

Gli altarini svelati nel podcast di Dua Lipa

La cantante Dua Lipa, ama molto il regista spagnolo Pedro Almodovar, motivo per cui l’ha voluto intensamente come ospite del suo podcast At your service. La cantante durante la registrazione ha dichiarato che ama molto i film del regista e proprio grazie a questi che sta studiando la lingua spagnola.

Durante l’intervista con la cantante anglo-albanese, il regista spagnolo si è lanciato in una lunga chiacchierata dove ha svelato le prime indiscrezioni sul suo prossimo progetto, il cortometraggio della durata di mezz’ora, Strange Way of Life, il quale sarà presentato al prossimo Festival di Cannes.

Il film vedrà la partecipazione degli attori Ethan Hawke e Pedro Pascal, i quali saranno due amanti al periodo del vecchio west. Sicuramente da come avrete capito, questo western sarà diverso dai classici a cui siete abituati, i dialoghi, la storia e le azioni saranno incentrati sul “machismo”, ma in maniera differente dai film di Clint Eastwood. Sarà molto interessante vedere come Pedro Almodovar riuscirà ad affrontare una tematica tanto delicata in un periodo in cui ancora ci sono molti tabù e remore sull’argomento.

Inoltre il regista ha confermato che l’idea di questo film gli è venuta ascoltando la canzone portoghese di Amália Rodrigues Estranha forma de vida. Soprattutto i versi: “Cuore indipendente, cuore che non comando, vivi perso tra la gente, sanguinando ostinatamente”, hanno macchinato nella testa del regista questa idea di western fuori dagli schemi.

La trama di Strange Way of Life

Il nuovo cortometraggio di Pedro Almodovar, Strange Way of Life, tratterà una tematica molto delicato in un film western che avrà tutti gli elementi classici, ci sarà un pistolero, un ranch e uno sceriffo, ma la trama sarà molto differente dal solito. I due protagonisti Silva e Jake, sono due ex pistoleri che si sono amati di nascosto 25 anni prima e poi hanno preso strade diverse. Quando Silva tornerà a casa e rincontrerà Jake ormai sceriffo, i due reagiranno in modo diverso a quell’amore proibito che spera solo di poter riaffiorare.

Pedro Almodovar aggiunge che ha usato i soliti elementi western e li ha rielaborati a suo piacimento, per fare uscire una storia nuova, con dialoghi mai sentiti prima in un film del genere.

Come appunto sottolinea Almodovar: “…si tratta di mascolinità in un senso profondo, perché il western è un genere maschile…ma quello che ha, che non è presente nella maggior parte dei western, è il tipo di dialogo che non credo sia mai stato proposto in un western tra due uomini”.