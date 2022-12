Stephen Lang parla di com’è “risorto” nel sequel di Avatar

Stephen Lang, alias il colonnello Miles Quaritch protagonista della saga campione di incassi di Avatar, svela come il suo personaggio sia “risorto” e possa così essere presente in Avatar: La via dell’acqua.

A pochi giorni dall’uscita dell’attesissimo Avatar: La via dell’acqua e i fan sono in trepidazione. Si cerca di scovare qualche dettaglio in più sulla trama del secondo film ambientato su Pandora.

A far venire ancora più ansia al pubblico ci ha pensato Stephen Lang, il quale svela qualche chicca su come sia possibile che il colonnello Quaritch, possa tornare nel sequel di Avatar, essendo stato ucciso. Ecco com’è risorto e come apparirà da adesso in poi.

Facciamo un piccolo ripasso…

Senza entrare troppo nel dettaglio, ricordiamo che il primo Avatar, terminava con la vittoria da parte dei Na’vi sugli umani, i quali in maniera molto subdola erano prima entrati in contatto con loro in maniera pacifica, solo per poterli poi colonizzare e prendere così possesso di Pandora. Ovviamente il loro piano non si realizzò grazie a Jake Sully e alla popolazione del luogo condotta dalla guerriera Neytiri.

Ricordiamo che il colonnello Miles Quaritch durante la battaglia era stato ucciso (o meglio così pareva) da una freccia lanciate dalla figlia del capo dei Na’vi. In seguito, il popolo “rispediva al mittente” gli umani ancora vivi e trasformava Jake in un membro del loro popolo a tutti gli effetti.

Essendo che Lang sarà presente anche nel sequel di Avatar, tutti i fan hanno capito che in qualche modo il colonnello sia sopravvissuto alla battaglia e che sia stato “resuscitato”. Ovviamente se gli scienziati dell’epoca hanno creato degli Avatar, in grado di muoversi e parlare, collegando i loro ospiti con una connessione mentale, non stupisce il fatto che siano riusciti a compiere anche questa impresa.

Un Avatar diverso ma sempre di Quaritch si parla

Avatar: La via dell’Acqua, uscirà al cinema il 15 dicembre 2022 e riprenderà il mondo di Pandora esattamente dieci anni dopo da quando li avevamo lasciati. Vedremo cos’è successo durante il passare degli anni, Jake e Neytiri hanno messo su famiglia e il pacifico popolo dei Na’vi continua a vivere a contatto con la natura senza sapere però che una minaccia oscura sta per abbattersi su di loro.

A tal proposito interviene proprio il cattivo della storia, cioè Stephen Lang, il quale spiega come il suo personaggio sia risorto, potendo così tornare a portare scompiglio, nei panni del colonnello Quaritch.

Il suo personaggio non è morto, l’hanno salvato per il rotolo della cuffia e semplicemente hanno passato tutto il suo modo di essere in un Avatar cattivo. Non solo lui, ma anche gli altri soldati sono stati trasferiti in questo nuovo esercito chiamati Recombinants, comandati da Miles.

Come ha ammesso Lang: “Si tratta di un avatar autonomo geneticamente modificato…Al suo interno sono stati scaricati la mente, le emozioni e, cosa ancora più interessante, forse l’anima stessa di Quaritch. È tutta roba piuttosto esoterica. È dotato di una vera e propria banca dati con tanto di memoria fino al momento in cui viene effettuato il trasferimento di DNA. Per questo motivo non ricorda tutto quanto. Non ha memoria della sua morte, ad esempio…”.