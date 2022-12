Morto Frank Vallelonga Jr, l’attore di Green Book senza vita su un marciapiede di New York

Il corpo senza vita ritrovato su un marciapiede di New York, ma identificato solo giovedì 1° dicembre, appartiene all’attore Frank Vallelonga Jr., l’attore di Green Book.

Non solo l’America, ma anche tutti i suoi fan che lo seguivano per i suoi ruoli, si sono svegliati con una notizia terribile, in quanto il corpo senza vita, ritrovato lunedì mattina sulle strade di New York, appartiene purtroppo ad un noto attore di Green Book.

Stiamo parlando di Frank Vallelonga Jr., il quale è stato identificato solo il 1° dicembre. Il corpo senza vita dell’attore è stato “scaricato”, in mezzo alla strada, senza documenti, per questo il suo riconoscimento è stato più lungo del previsto.

Lui come suo zio in Green Book

Il film Green Book, vincitore di tre premi Oscar nel 2019, era basato sulla storia vera del padre della vittima, cioè l’attore Frank Anthony Vallelonga Sr., conosciuto con lo pseudonimo di Tony Lip. Il protagonista della storia era interpretato da Viggo Mortensen, il quale raccontava l’episodio reale in cui Tony Lip venne assunto dal pianista afroamericano Don Shirley, come autista e se vogliamo guardia del corpo.

L’autista burbero e panciuto accompagnò l’artista nel suo complicato tour nel sud razzista del Paese avvenuto nel 1962. Tony Lip fu scelto proprio perché era uno tra i buttafuori più duri di un locale nel Bronx. Il film ha visto anche l’esordio di Frank Vallelonga Jr., il quale interpretava il ruolo di Rudy Vallelonga, suo zio nella vita reale.

Dopo questa apparizione, Frank Vallelonga Jr. divenne una delle facce da “mafia-movie” americane più quotate di sempre. Recitò infatti in altri film quali The Birthday Cake e I Soprano.

Fermato un uomo per la sua morte

La notizia della morte di Frank Vallelonga Jr., l’attore di 60 anni trovato sui marciapiedi di New York privo di vita lunedì scorso, identificato solo il 1° dicembre, ha lasciato tutti profondamente rattristati. Anche il suo manager è molto provato: “Sono molto triste nel confermare la morte di Frank. È una terribile tragedia. Era un ragazzo incredibile e un grande attore”.

Le indagini sul suo caso continuano, per ora quello che la polizia ha rilasciato alle telecamere delle tv locali è il nome di un uomo, con precedenti, che sarebbe collegato al caso di Frank Vallelonga Jr. Si tratta di Steven Smith, il quale dalle telecamere è stato visto “scaricare” il corpo senza vita dell’attore, dalla sua macchina.

L’uomo arrestato per occultamento di cadavere si sarebbe giustificato dicendo che avrebbe trovato Frank Vallelonga Jr. in preda ad un’overdose. Andando letteralmente in panico per l’accaduto, avrebbe preferito “sbarazzarsi” del corpo piuttosto che aiutare l’uomo. Ovviamente l’indagine è appena iniziata.