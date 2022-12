Kanye West sospeso da Twitter per accuse antisemite

Il ritorno di Kanye su Twitter è stato di breve durata. Un mese dopo che l’account del controverso rapper è stato ripristinato quando Elon Musk ha rilevato la piattaforma dei social media, è stato nuovamente sospeso.

Giovedì sera a seguito di un tweet di West con l’immagine di una svastica all’interno di una stella di David. L’account Twitter di West è stato inizialmente bloccato temporaneamente per 12 ore dopo il tweet offensivo, che è stato cancellato:”Ho fatto del mio meglio“, ha twittato Musk. “Nonostante ciò, ha nuovamente violato la nostra regola contro l’incitamento alla violenza. L’account verrà sospeso“.

L’account di West è poi scomparso con un’etichetta “sospesa” sopra. All’inizio di oggi, West è stato condannato per un’apparizione nello show InfoWars di Alex Jones, durante il quale ha vomitato teorie cospirative antisemite e ha professato la sua ammirazione per Adolf Hitler e i nazisti. La sua sospensione originale da Twitter è arrivata anche a causa dei commenti antisemiti che aveva fatto sulla piattaforma social.

Kanye West è da tempo molto criticato per le sue posizioni antisemite e altre sue opinioni controverse. Non si capisce mai se questa persona sia seria o semplicemente, abbia sbattuto la testa, fatto sta che quando Kanye West apre bocca qualche azienda interrompe le grosse collaborazioni che aveva con lui, come è successo in questo caso dopo i commenti antisemiti e filonazisti.

Kanye West non smette mai di indignarci

Continuano le dichiarazioni imbarazzanti su questo personaggio pubblico divisivo e controverso: non si capisce mai se le sue parole sono mosse da un’ingenuità infantile o da ideologie politiche molto forti. Per alcuni West è solo molto furbo e un catalizzatore di attenzioni.Ultimamente ha confermato le dichiarazioni di alcuni suoi collaboratori in un’intervista di un mese fa alla CNN: “Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti”.

E ha continuato dicendo: “Hitler ha inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono”. E’ stato interrotto, in questo fiume di assurdità da Jones, noto sostenitore di varie teorie del complotto ed esponente dell’estrema destra americana che ha affermato: “I nazisti erano delinquenti e hanno fatto cose davvero cattive”.

Queste dichiarazioni poco lucide da parte di West, per quanto possano farci ridere a crepapelle, a lui sono costate ben più di un ban su Twitter. Balenciaga, la maison di moda francese, Adidas e Gap hanno infatti chiuso tutte le collaborazioni con il cantante e l’Internal Revenue Service ha congelato molti dei suoi conti per una fattura fiscale non pagata del valore di 50 milioni di dollari.

Inoltre, per quanto riguarda il divorzio con Kim Kardashian, hanno raggiunto un accordo che in questo momento, potrebbe costare davvero caro a Kanye: il cantante pagherà alla modella e imprenditrice, 200 mila dollari per il mantenimento dei figli che dovranno essere versati il primo di ogni mese e sarà responsabile del 50% delle spese per la loro educazione e la loro sicurezza. Insomma, non un grande anno per lui.