The Lost City: tutto quello che c’è da sapere del film

The Lost City approda per la prima volta su Sky Cinema e Now Tv e promette al pubblico una commedia ultra adrenalinica grazie agli attori di prestigio che ne fanno parte.

Sandra Bullock e Channing Tatum arrivano su Sky Cinema e in streaming su Now con la loro comedy adrenalinica, The Lost City, uscito al cinema a marzo 2022.

Non è la solita commedia! È questo che si può evincere leggendo la trama; questo film promette molto di più. Un film piacevole da vedere con attori di grande calibro che hanno deciso di partecipare ad una grande sfida. Conquistare anche il pubblico del piccolo schermo.

Harry Potter approda a Lost City

The Lost City, è andato in onda su Sky Cinema il 28 novembre ed è disponibile in streaming su Now a partire dalla medesima data. È la prima apparizione sul piccolo schermo dopo l’uscita nelle sale cinematografiche a marzo 2022. Il film, diretto da Aaron e Adam Nee, vede al suo interno nomi di prestigio. Troviamo la brillante Sandra Bullock, il bellissimo Channing Tatum, il maghetto più amato di sempre Daniel Radcliffe e il bronzo di Riace, Brad Pitt. Insomma, già solo per questi nomi, bisognerebbe vedere il film senza troppi indugi.

Ma non è solo questo che attira, a parte la trama che tratteremo a breve, The Lost City dà la possibilità a Daniel Radcliffe, famoso per aver prestato il suo volto al maghetto della celebre saga Harry Potter, di tentare di uscire dal personaggio che ormai tutti gli hanno cucito addosso e dimostrare a tutti quanto valga come attore. Ha raccontato con molta enfasi i dettagli del suo personaggio ai microfoni di Empire:

“È un cattivo molto divertente, ai miei occhi. C’è qualcosa di così patetico in tutte le sue motivazioni. È convinto che nessuno è il cattivo della propria storia, quindi pensa di essere simpatico e che rapendo il personaggio di Sandra le stia regalando un’avventura divertente. Credo che sia un aspetto esilarante di questo personaggio.”

La protagonista dell’adventure-comedy Loretta Sage

La trama adrenalinica di The Lost City, verte sulla brillante scrittrice di fama internazionale, Loretta Sage (Sandra Bullock), la quale viene rapita dal miliardario Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) il quale crede che il leggendario tesoro della Città Perduta descritto nel romanzo immaginario di Loretta sia autentico.

Pensando che lei sappia dove sia il luogo la rapisce nella speranza di trovare il luogo della mappa. Dopo la sua scomparsa, Alan (Channing Tatum) spera di poter essere anche nella vita reale il personaggio avventuroso che la Sage descrive nei suoi romanzi e insieme ad un poliziotto della Cia, Jack (Bradi Pitt), tentano una missione di salvataggio.

Vivranno tutti quanti innumerevoli avventure finché tutti inizieranno a credere che il leggendario tesoro possa esistere veramente. Sarà così? Per scoprirlo non dovrete fare altro che vedere il film su Sky o Now.