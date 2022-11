Bradley Cooper come Steve McQueen nel nuovo film di Spielberg

Deadline ha svelato che Bradley Cooper collaborerà con Steven Spielberg, nel nuovo film Frank Bullitt. Oltre ad essere produttore, Cooper sarà anche l’interprete dello stesso.

Bradley Cooper come Steve McQueen interpreterà il famoso poliziotto Frank Bullitt, che tra corse rocambolesche e indagini per contrastare assassini di ogni tipo, cercherà di proteggere le strade di San Francisco.

Steven Spielberg è rimasto affascinato dal lavoro di produttore che ha fatto Bradley Cooper con A Star is born e quindi ha cercato in tutti i modi di trovare un progetto dove i due potessero collaborare. Inoltre per Spielberg, Cooper è l’attore perfetto per interpretare Bullitt, confermato come membro ufficiale del cast.

Il Bullitt di Steve McQueen

Bullit è una pellicola del 1968 diretto da Peter Yates, basata sul romanzo Mute Witness con protagonista Steve McQueen. Il film ha ottenuto un record come campione d’incassi, guadagnando la cifra di 42 milioni, nonché vincitore di un premio Oscar. Questo film rimarrà negli annali anche per i celebri inseguimenti “folli” eseguiti da McQueen nella sua Ford Mustang modificata.

McQueen nel film originale interpretava un poliziotto della squadra omicidi, Frank Bullitt appunto, che deve indagare sulla morte del testimone che aveva in custodia. I responsabili mafiosi l’hanno ucciso per via delle informazioni che avrebbe potuto rilasciare alla polizia.

La trama di Frank Bullitt sarà diversa

Steven Spielberg e Bradley Cooper dirigeranno un film completamente diverso dall’originale, in quanto il personaggio di Frank Bullitt sarà sviluppato da un punto di vista differente da quello di McQueen. La sceneggiatura scritta da Josh Singer è ancora in fase di sviluppo per cui non ci sono informazioni sulla sinossi ufficiale.

In attesa di saperne di più sul nuovo film di Frank Bullit, come per esempio titolo ufficiale, trama e data di uscita, potremo passare il tempo guardando il nuovo film di Steven Spielberg The Fabelmans, una storia semi-autobiografica disponibile al cinema dagli inizi di novembre.

Per quanto riguarda Bradley Cooper anche lui è molto impegnato. Il ruolo di produttore gli garba talmente tanto che nel suo prossimo film, il dramma musicale, Maestro, Cooper sarà attore e produttore, nonché lo dirige e lo co-scrive. Insomma Bradley è diventato un tuttofare. Il suo nuovo film sarà rilasciato in esclusiva sul colosso dello streaming Netflix nel 2023.