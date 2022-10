Uomini e Donne, Luciano addio al programma: il motivo è strappalacrime

Luciano Gianelli, il “nonno iperattivo” di Uomini e Donne è entrato come cavaliere nella scorsa stagione del programma a seguito di una scelta di Queen Mary dopo averlo “scoperto” in una seguitissima trasmissione, ovvero C’è Posta Per Te, ma ora si vocifera di un suo possibile abbandono… E quale sarebbe il motivo? Uno decisamente commovente…

Il pensionato ottuagenario bresciano Luciano Gianelli dalla scorsa stagione fa parte del parterre di Uomini e Donne dopo essere stato scoperto da Maria De Filippi. Circolano da tempo svariate voci sul, suo possibile abbandono del programma per problemi di salute ma ora il motivo sarebbe ben altro!

Luciano Gianelli Solocine.it

La prima comparsata televisiva di Luciano Gianelli l’abbiamo vista nei primissimi mesi del 2022 come partecipante al programma C’è Posta Per Te condotto da Maria De Filippi, dove la conduttrice è rimasta impressionate dalle doti danzerecce dell’uomo e ha deciso che poteva essere un’ottima attrazione per poterselo far sfuggire, ma essendo oramai troppo anziano per partecipare ad Amici, ha preferito farlo entrare a far parte del parterre di Uomini e Donne, visto che anche lì sono presenti dei momenti relativi al ballo.

E’ arrivata una bellissima dama per lui

E in effetti così è stato, dal momento che il nonno danzante proveniente da Brescia dalla settimana successiva abbiamo incominciato a vederlo all’interno del ricco parterre dei cavalieri , sebbene l’uomo fino a pochi giorni fa non sembrasse interessato a trovare una compagna. Ma ora la situazione pare essere cambiata dal momento che è giunta per lui una donna davvero speciale. Ha dei meraviglioso capelli biondi, bei mossi, è elegante e raffinata. E ha scritto appositamente alla nota trasmissione per conoscerlo. E lui, come lo ha vista, è apparso felice e molto preso …

Uscirà dal programma per lei?

La dama in questione si chiama Pierangela e ha detto di essere seriamente affascinata dall’uomo e in particolare dal suo modo di ballare. Inoltre è anche lei una vera amante del ballo. Il figlio, del quale ha parlato, è un musicista e suona la tromba. I due hanno parlato e scherzato e si sono pure abbracciati con molto affetto.

E poi si sono gettati in pista in un ballo scatenato durante il quale il cavaliere ha dato il meglio di se, dimostrandosi, oltre che raggiante, anche molto galante. E ora i suoi fan si chiedono se deciderà di lasciare il dating show di Canale 5 per vivere alla luce del sole e lontano dalle telecamere, questa amicizia tanto speciale che ha iniziato a scaldargli il cuore e che- secondo molti-profuma d’amore…