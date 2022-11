Vasco Rossi in concerto allo stadio di Palermo a giugno 2023

I fan siciliani di Vasco si sveglieranno domani molto felici, in attesa di una bellissima notizia che arriverà in serata, in quanto il loro idolo tornerà dopo tanti anni a cantare in live nello stadio più grande di Palermo.

L’ufficialità dell’evento arriverà soltanto domani sera quando il Blasco annuncerà le date ufficiali del suo tour 2023, ma la cosa certa è che tornerà di nuovo dopo tanti anni allo stadio Barbera.

L’ultima volta che Vasco Rossi cantò in Sicilia fu nel 2005 quando “infiammò” l’impianto sportivo Velodromo con il suo carisma e le sue canzoni rock che i suoi fan tanto amano. Si vociferava di un suo ritorno in città prima della Pandemia, poi ovviamente sappiamo tutti le conseguenze di quegli anni bui, ma adesso finalmente si riparte.

Lo stadio Renzo Barbera torna dopo 25 anni di inattività

Lo stadio Renzo Barbera, è l’impianto più grande del capoluogo siciliano. L’ultimo concerto che ha ospitato è stato il grande evento del 1993, dove dei giovanissimi Jovanotti, Pino Daniele ed Eros Ramazzotti si esibirono in live nel palermitano. L’organizzatore degli eventi siciliano, Carmelo Costa, spera di replicare quella standing ovation anche con Vasco Rossi il prossimo anno. Costa ha fortemente voluto questa tappa dal grande cantante di Zocca e spera che dopo lui, saranno in molti ad arrivare per riportare ai vertici una città tutta da scoprire.

Il colpo di scena di Vasco Rossi

Dopo svariati tira e molla, finalmente c’è la conferma, Vasco Rossi ha accettato la richiesta tanto voluta dalla Live Nation e ha inserito anche lo stadio Barbera nelle date della sua prossima tournée. Domani sera Vasco annuncerà le tappe fisse del suo prossimo tour negli stadi italiani, con il ritorno ufficiale dei concerti in live. Per Vasco Rossi questo mese sarà ricco di emozioni in quanto oltre alle date dei suoi concerti, pubblicizzerà anche l’arrivo nelle sale cinematografiche del suo film “Vasco live Roma Circo Massimo 2022”. Questo evento inedito sarà disponibile solo per tre giorni, il 14,15 e 16 novembre. Si presuppone che in seguito sarà realizzato un Dvd dove poter vedere il suo film-concerto.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla è molto orgoglioso di questo evento in quanto spera che Vasco Rossi sarà soltanto il primo dei grandi “Big” della musica che daranno nuovo lustro alla Sicilia:

“…è già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo Stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi. La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli…”.