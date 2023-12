Chiara Ferragni è depressa e non esce di casa | l’amico rivela come sta

Dopo lo scandalo Balocco, l’imprenditrice Chiara Ferragni sarebbe così depressa da non uscire più di casa: la dichiarazione di Mariella Milani.

Pochi giorni fa uno scandalo ha investito in pieno Chiara Ferragni. Riguarda una collaborazione che risale allo scorso Natale, che l’imprenditrice digitale aveva stretto con la nota azienda dolciaria Balocco. L’Antitrust ha multato entrambi – a lei è toccata una multa di circa 1 milione di euro, all’azienda invece circa la metà – per aver ingannato i consumatori e aver utilizzato una tecnica scorretta di marketing.

Da come avevano fatto pubblicità, infatti – sia sulle confezioni dei pandori, sia sui social – sembrava che parte del ricavato delle vendite sarebbe andato in beneficenza all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Alla fine, invece, si è scoperto che Balocco una grossa somma di denaro l’aveva effettivamente donata, ma mesi prima di stringere la collaborazione e senza coinvolgere in nessun modo l’influencer, che di fatto non ha donato niente di quello guadagnato dalle vendite dei dolci natalizi.

Poco dopo, è stato reso noto che Chiara Ferragni sarebbe stata coinvolta in un altro scandalo simile con Dolci preziosi, per la collaborazione che aveva fatto la scorsa Pasqua per delle uova di cioccolato. Entrambe le notizie hanno fatto prima il giro d’Italia e poi del mondo: anche all’estero se ne parla. Per questo, l’influencer ora starebbe vivendo un brutto momento e c’è chi dice che sarebbe caduta in depressione.

Chiara Ferragni, scandalo Balocco: è caduta in depressione?

Secondo Mariella Milani, ex caporedattrice del TG2, Chiara Ferragni ora sarebbe depressa dopo lo scandalo Balocco. L’influencer si era scusata prima con delle stories e poi con un video, dove ha dichiarato che avrebbe comunque donato 1 milione all’ospedale torinese, pur volendo fare ricorso alla multa ricevuta.

Queste scuse non hanno convinto in molti e, dopo la diffusione della notizia anche al di fuori dell’Italia, la moglie di Fedez non se la starebbe passando troppo bene. Mariella Milani ha dichiarato di aver parlato con delle persone vicine a lei, che sostengono che non uscirebbe più di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo” ha rivelato la giornalista, come riportato dall’Huffington Post. Chissà come si evolverà la situazione.