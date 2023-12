Giorgia Meloni e Andrea Giambruno di nuovo insieme | Beccati davanti a tutti

La presidente del consiglio e il suo ex compagno si sono rivisti alla recita di Natale di Ginevra. Ecco cosa è successo.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono ritrovati alla recita di Natale della loro figlia Ginevra, nonostante il recente scandalo che ha coivolto l’ex coppia durante i fuorionda a Striscia la notizia. La partecipazione alla recita è stata un momento per cui il piccolo nucleo familiare della bambina sarebbe dovuto rimanere insieme per non deluderla: in fondo, l’onorevole Meloni ha sempre sostenuto che al primo posto, oltre alla nostra nazione, ci sarebbe sempre stato il benessere della figlia.



Giambruno, il giornalista, se così vogliamo appellarlo, coinvolto nei fuorionda registrati durante la trasmissione Diario del Giorno, ha mantenuto le distanze durante tutta la durata dell’evento e nonostante la loro presenza congiunta, non c’è stata alcuna interazione tra i due.

Che Giorgia Meloni volesse mantenere le apparenze per il bene dei suoi elettori o che effettivamente ripugna tutto ciò che il suo ex compagno ha fatto?

La faccia di Giambruno

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni hanno chiuso i rapporti dopo quel terribile fuori onda di Striscia la notizia, in cui lui ha molestato una sua collega.

La presidente del consiglio, che ormai condivideva la sua vita con Andrea Giambruno da più di 10 anni ormai, il giorno dopo ha subito lasciato un comunicato in cui sosteneva che i suoi rapporti con quell’uomo erano finiti. Da parte di Meloni, durante tutta la recita della figlia, a riprova di ciò non c’è stata alcuna interiazione segnando una netta separazione dopo la rottura. Da parte di Giambruno però non c’è stata la stessa fredda reazione: l’uomo è stato descritto come “rapito” dalla figura della sua ex, osservandola frequentemente con le braccia incrociate in un atteggiamento difensivo. Questa situazione ha sicuramente suscitato varie speculazioni sulla coppia e sulla natura dei loro sentimenti reciproci, con molti che si sono chiesti se ci siano tracce di malinconia, rimpianto o addirittura rabbia da parte del giornalista.

Perché Giorgia Meloni avrà pur perso solo un compagno e una storia d’amore che forse era meglio perdere che trovare, lui d’altro canto ha perso non solo la conduzione del programma Diario del Giorno ma anche la reputazione e il rapporto decennale con Giorgia Meloni.

La fine della loro relazione è stata un duro colpo per il giornalista, soprattutto considerando la sua perdita di visibilità mediatica e il rapporto istituzionale che aveva con la presidente del Consiglio.