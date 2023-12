Alessandra Amoroso, la gag a Sanremo fa il giro del web | Cosa è successo

Alessandra Amoroso torna a Sanremo e racconta in anteprima con un video divenuto virale sui social, le sue ansie…

Sono passati diversi anni da quando Alessandra Amoroso, tra i primi astri nascenti della scuderia di Amici di Maria De Filippi, ha mosso i primi passi sul palco di Sanremo.

Si sa che l’Ariston, teatro raccolto e piccolissimo dal vivo, desta tensione anche negli artisti più navigati, che nel silenzio che precede l’esibizione avvertono tutta l’aspettativa del pubblico astante e da casa che attende la performance per giudicarla.

E così, anche lei, che di palchi, seppur giovanissima, ne ha calcati, ha voluto raccontare la sua ansia nel calcare dopo tanti anni il conteso palco di Sanremo, che quest’anno ha visto fatti fuori dalla lista dei partecipanti parecchi nomi altisonanti.

Una grande responsabilità quindi per i prescelti che sentono di avere addosso gli occhi di tutti, addetti ai lavori e non, oltre al timore di una esibizione canora, che diversamente da un concerto è una gara e quindi si porta dietro tutte le aspettative connesse alla partecipazione.

La scenetta divertente di Alessandra Amoroso

Cosa avrà fatto Alessandra Amoroso per esorcizzare la tensione, anche nel momento delle prove?

Come sempre ha fatto della sua ironia una grande arma per conquistare fan e ascoltatori ed ha regalato un simpaticissimo siparietto social. Direttamente prima di annunciare la canzone per la prossima edizione della kermesse musicale, la cantante si è scatenata con una storia social diventata presto virale.

Una gag virale

Dopo diverso tempo di assenza, la Amoroso è tornata ufficialmente a Sanremo. La cantante è stata protagonista nelle scorse ore nella fase della kermesse dedicata ai giovani durante la quale ha presentato il brano con cui parteciperà all’evento musicale sul palco dell’Ariston.

L’artista ha svelato che la canzone si intitolerà ‘Fino A Qui’. Prima, però, dell’annuncio, la donna è stata colta da un piccolo momento di ansia che, va detto, è stato affrontato in modo molto divertente con una gag presto diventata virale. “Mi sto dirigendo qui”, ha detto facendo vedere il bagno nel dietro le quinte del palco dell’Ariston. “Di solito prima di andare sul palco, c’è un momento particolare ed è proprio questo. Questa è la mia prima volta a Sanremo dopo 15 anni ed è una figata pazzesca. Sono super emozionata e super in tensione. Però sono tanto tanto felice. Ho talmente tante emozioni dentro che è complicato poterle raccontare. Spero di poterlo fare attraverso la musica e che tutto quello che ho messo dentro questa canzone vi possa arrivare diritto al cuore”.