Alberto Matano, incidente in diretta | Donna ricoverata in ospedale

La notizia nel corso de La vita in diretta e Alberto Matano rimane scioccato. Il dolore visibile del conduttore

Per gestire un programma in diretta che dura molte ore e che affronta argomenti di cronaca con tanti aggiornamenti nel corso della puntata, ci vuole sangue freddo e capacità di gestire emozioni personali e rispettare quelle del pubblico.

E’ ciò che Alberto Matano, al timone da anni con successo de La Vita in diretta, fa ogni giorno, ma questa volta si è trovato a dover affrontare una situazione che rimarrà negli annali della storia della televisione e che lui stesso non dimenticherà facilmente.

L’ex giornalista del Tg1 ha vissuto un’esperienza che lo cambierà per sempre: da ora in poi andare in diretta non sarà più lo stesso, perché l’ombra dell’episodio che vi stiamo per raccontare lo perseguiterà per sempre.

Non è facile riprendersi da avvenimenti così traumatici, soprattutto quando accadono all’improvviso. Per fortuna la professionalità di Alberto Matano gli ha permesso di riprendere in mano le redini del programma e continuare la conduzione, nonostante avesse appena saputo la terribile notizia.

Sangue freddo e professionalità

La sua professionalità è tale che ultimamente si crede addirittura che si stia contendendo la conduzione di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Si tratta solo di rumors, che nascono dall’ipotesi che Piersilvio Berlusconi possa sostituire Myrta Merlino a causa del calo di ascolti. Matano sarebbe perfetto per Pomeriggio 5 perché è estremamente professionale, come ha dimostrato durante questo terribile episodio.

Ma l’episodio che si è trovato a gestire in diretta avrebbe messo in difficoltà chiunque. Soprattutto quando si è dotati di grande empatia come lui.

La morte in diretta

Il suo programma La Vita in Diretta si occupa di raccontare la quotidianità, spaziando dalla cronaca, alla politica fino ad arrivare al gossip. Ecco perché durante il periodo della pandemia, Alberto Matano si è occupato a lungo dei casi di Covid, entrando in punta di piedi nelle case degli italiani.

In questo contesto, Matano ha dato voce alla storia di Luciana, una signora anziana vittima di un brutto incidente: la donna, infatti, dopo essere stata ricoverata in ospedale è tornata a casa ed è stata depredata dai suoi vicini. Un terribile accaduto, che ha colpito nel profondo il conduttore, che ha poi fatto una gaffe. Durante una puntata in diretta ha chiesto al suo inviato come stesse la donna. Il giornalista dall’altra parte della camera, con imbarazzo, ha dovuto dire la verità e ha detto: “Eh… È morta”. Inutile dire quanto la terribile notizia diffusa in diretta abbia colpito il pubblico e Alberto Matano, che è apparso subito trafitto dal dolore. Nonostante l’annuncio della sua morte, il conduttore ha subito cercato di cambiare argomento e portare avanti la puntata.