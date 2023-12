Simona Ventura a Ballando con le Stelle, Stefano Bettarini commenta

La concorrente più longeva del programma di Milly Carlucci, si sposa. Nel frattempo il suo ex marito commenta. Ecco cosa ha detto.

Simona Ventura, concorrente di Ballando con le stelle, ha vissuto un momento di pura emozione quando il suo attuale compagno, durante la trasmissione di cui anche lui ha preso parte, le ha proposto di sposarlo: Giovanni Terzi e la conduttrice televisiva infatti hanno preso parte insieme al programma di Milly Carlucci, entrambi con una missione diversa, lei per sottolineare che nonostante l’età può ancora mettersi in gioco, lui per sfidare se stesso e il suo corpo dopo l’operazione.

La notizia della proposta di Terzi in diretta televisiva, ha destato molto clamore ma sicuramente uno dei commenti più attesi era quello dell’ex marito di Simona Ventura, l’ex calciatore italiano e personaggio televisivo, Stefano Bettarini.

Intanto Simona Ventura continua ad incantare tutti con le sue mosse e la sua bravura nel programma di Ballando con le Stelle e sembra che la sua vittoria sia quasi citofonata.

Bettarini sulla proposta di matrimonio

La storia di Stefano Bettarini e Simona Ventura ha fatto parlare di sé per anni nei magazine di cronaca rosa eppure per loro, non c’è stato alcun lieto fine come ci si auspicava.

Dopo una separazione che ha segnato la fine del loro matrimonio, i due hanno trovato un nuovo equilibrio, mantenendo un rapporto amichevole per il bene della famiglia che hanno costruito insieme nel corso degli anni. L’ex coppia ha dimostrato sicuramente di aver superato le divergenze che li hanno portati alla rottura tanto che Stefano Bettarini ha commentato l’inaspettata proposta di matrimonio di Giovanni Terzi alla sua ex moglie durante la trasmissione su Rai 1 di sabato sera. Bettarini che si era sintonizzato sul programma di Milly Carlucci ha esclamato con entusiasmo: “W l’amore!” di fronte alle toccanti parole del nuovo compagno di Simona Ventura.

Il gesto romantico di Giovanni Terzi però, non ha solo commosso Stefano Bettarini e Simona ma anche il pubblico in studio e gli spettatori da casa, tanto che la proposta è diventata uno dei momenti più memorabili di quest’edizione del programma.

A riprova del fatto che l’ex marito di Simona Ventura era sinceramente felice per la sua ex compagna, l’uomo ha anche condiviso uno scatto della trasmissione su social media, dimostrando il rispetto reciproco tra Ventura e Terzi.