Teo Mammuccari ricorda: “Mi hanno abbandonato” | Infanzia da incubo

Un Teo Mammuccari inedito che commuove il pubblico di Ballando con le Stelle con il racconto del suo “inferno” personale.

Una semifinale quella della scorsa puntata di Ballando con le Stelle all’insegna delle emozioni. I concorrenti si sono esibiti, tra le varie performance, nella prova emotiva, dove ognuno di loro è stato chiamato a raccontare un aspetto particolarmente toccante del proprio vissuto personale ed esprimerlo in danza attraverso le coreografie create dai loro insegnanti.

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato a Teo Mammuccari che ha raccontato una parte della sua infanzia vissuta in collegio e con la sua partner ed insegnante Anastasia Kuzmina hanno dato vita ad un momento di spettacolo davvero emozionante che alla fine ha coinvolto anche la figlia, bellissima, Giulia.

Il racconto di Mammuccari nel dettaglio.

“Andiamo alle giostre?”

“Un giorno mia mamma mi ha detto: andiamo alle giostre? Avevo 4 anni e me lo ricordo come fosse ora. Mi ha portato in un collegio e mi ha lasciato lì, sono rimasto lì dentro 11 anni”, ha raccontato Mammuccari alle telecamere di Ballando.

Un’infanzia difficile trascorsa in un collegio di suore: “Andavo a casa a Natale e Pasqua”, racconta Mammucari. “Il momento più brutto è stato quando sono entrato: c’era un corridoio che per me, ogni volta che lo passavo, era come tornare in cella. A diciotto anni, il giorno del mio compleanno, me ne sono andato di casa.” La maestra Anastasia Kuzmina ha poi chiesto a Mammuccari: “Hai chiesto a tua madre perché l’ha fatto?”. “Mia madre era in difficoltà, ma ha sbagliato a non dirmelo, ma non si è resa conto. Io ho imparato anche a perdonare, a capire. Io questa cosa non la vedo come una tragedia, ma come una cosa che mi fa godere ogni giorno della vita, dopo aver vissuto l’inferno. Ero un bambino, mi mancava l’energia dell’amore. Quando poi mi sono fatto aiutare ho capito”, ha rivelato il comico.

La coreografia su “La Vita adesso” di Claudio Baglioni

Per il suo racconto personale è stata scelta “La vita adesso” di Claudio Baglioni, brano quanto mai didascalico nel racconto di Mammuccari. La coreografia ispirata a questa storia così difficile finisce con un’ulteriore emozione per Teo Mammucari, e non solo per lui. L’esibizione è terminata con il comico di spalle, sorpreso dalla partner che gli porta un palloncino per fargli tornare il sorriso. Ma invece di Anastasia Kuzmina sul palco arriva la figlia di Mammucari, Giulia. Quando il comico si gira e vede la ragazza ovviamente si sorprende e immediatamente stringe in un abbraccio la figlia, emozionatissima e con gli occhi lucidi, molto orgogliosa del suo papà.

La giuria lo premia e anche la severa Lucarelli entra nell’emozione del momento con una domanda spiazzante per il comico: “Questo collegio era a Civitavecchia? Io sono stata in quel villaggio dei fanciulli, ci sono andata alle elementari, ho trascorso del tempo insieme ai ragazzi, magari abbiamo passato tempo insieme. Io non sono per condividere questa sviolinata di stasera, io credo che un po’ di rabbia tu l’abbia conservata. Credo che tu debba fare ancora un po’ pace con quella rabbia là. Tu dici una cosa cattiva, sai di averla detta e poi dici: “scherzavo!”. Questo confonde l’interlocutore e infatti io non ci ho capito niente della tua partecipazione a Ballando.” Il comico conclude: “Tutti noi ci portiamo dietro il bagaglio che abbiamo, credo sia impossibile liberarcene: diventi consapevole, ma il rumore ti resta”.