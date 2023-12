Romina Carrisi ha scelto il nome del figlio: c’è già uno in famiglia

La figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi ha annunciato di aver scelto il nome del suo primogenito. Si chiamerà Al Bano?

Romina Carrisi, la figlia più piccola della coppia Al Bano e Romina Power ha annunciato poco tempo fa sui suoi social di aspettare un bambino. Nel post, ricondiviso anche dalla mamma e cantante Romina Power, si vede Carrisi mentre è intenta a fare la sua prima ecografia in compagnia della mamma che presto diventerà nonna.

Romina Carrisi sta attraversando con emozione l’ultima fase della sua gravidanza e, in un’intimissima intervista concessa a Confidenze, la futura mamma ha condiviso alcuni dettagli importanti sulla sua personale esperienza della maternità e ha rivelato anche il nome scelto per il suo atteso bambino.

Visibilmente emozionata, il parto di Romina Carrisi è alle porte: quale sarà il nome del suo primogenito?

Intervista alla neo mamma

Romina Carrisi, visibilmente emozionata, ha descritto il suo stato d’animo durante quest’ultima fase della gravidanza: a poche settimane dal parto, la più piccola di Al Bano Carrisi si appresta a prepararsi.

In un’intervista a Confidenze, Romina Carrisi ha infatti affermato che: “Sono sempre stanca, desidero solo dormire e aspettare che arrivi il termine per conoscere finalmente il mio bambino” e ha continuato poi, sempre sulla gravidanza che avrebbe voluto meno attenzioni da parte della stampa: “Non ero pronta a condividerla (la gravidanza). In più i primi mesi è meglio evitare attenzioni inutili”. Infatti, durante i primi mesi, Romina ha preferito mantenere la gravidanza più riservata, evitando attenzioni eccessive, sottolineando quanto questo periodo così delicato, debba essere passato in tranquillità e serenità. Uno degli aspetti più intriganti dell’intervista è però emerso quando è stato affrontato il tema del nome del bambino. Contrariamente alle aspettative, la figlia di Al Bano ha svelato che il piccolo non porterà il nome di famiglia.

Con un sorriso sotto i baffi, ha infatti affermato che “sarà un nome antico” cercando di distinguere suo figlio: ha continuato poi dicendo che nonostante a lei sia piaciuto portare il nome della mamma, preferirebbe che per il suo bambino, il nome rispecchi lui e non la famiglia. Poi, rispetto al fisico cambiato in dolce attesa, Romina Carrisi ha concluso l’intervista parlando della sua esperienza: “Da piccola ero un pò cicciottella, da ragazzina la vivevo male. Adesso, finalmente, ho capito il suo scopo e mi piace vederla crescere”.