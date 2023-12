Gilles Rocca, la confessione paralizza lo studio | “Dietro le quinte ho visto tutto”

Gilles Rocca ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo spiazza tutti con una confessione sulla diatriba Bugo – Morgan. Tutta la verità sull’accaduto.

Un episodio che ha segnato l’edizione 2020 del Festival di Sanremo. E nuovamente c’entra Morgan, squalificato per aver modificato il testo del brano che con cui partecipava insieme a Bugo.

Questo sembrerebbe essere stato l’argomento scottante toccato da Gilles Rocca nel corso dell’ultima puntata di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Stando alla confessione dell’ex naufrago, Morgan avrebbe cambiato il testo di Le Buone Intenzioni per colpa sua.

Una rivelazione che non è passata inosservata, neanche al diretto interessato Morgan che ha prontamente replicato.

La confessione di Gilles Rocca

“Posso confidare una cosa? Io lavoravo dietro le quinte. Arriva Morgan da me e mi dice: “Voglio andare via”. E io: “Non puoi andartene, puoi farti squalificare”. E lui: “Come si fa?”. E io: “L’unica cosa che puoi fare è cambiare il testo”. E lui ha cambiato il testo, è colpa mia. Neanche il direttore d’orchestra se n’era accorto di tutto, tant’è che aveva proseguito. Quando poi Bugo ha lasciato il palco e s’era capito quello che è successo, hanno abbassato la musica. – ha continuato Gilles Rocca – Se era tutto preparato? Me lo chiedono tutti e ancora oggi, ma quello che posso dire è che è tutto vero, è successo veramente. Non era un teatrino concordato, ma tutto verissimo”.

Queste le parole sparate nel corso della sua intervista da Gilles Rocca che ha voluto rivelare in maniera inaspettata un capitolo chiuso ma non del tutto della discussione tra Morgan e Bugo.

…finché Morgan non vi separi

Di lui se ne parla ovunque. Personaggio controverso, discusso, criticato, ma alla fine dei conti richiesto da tutti. Ora, dopo la vicenda dell’esclusione da X Factor, torna in auge il tema della squalifica a Sanremo 2020 per via della modifica apportata da Morgan al testo della canzone in gara, contro la volontà di Bugo.

Ma Rocca si assume la responsabilità dell’accaduto rivelando che l’input è partito da lui e Morgan lo avrebbe preso alla lettera. Il diretto interessato però ha voluto ironicamente commentare: “Si. È stato lui. Lui ha anche scritto la musica di Altrove, l’arrangiamento l’ha scritto Amadeus e Fedez ha scritto il testo. Prodotto da Dargen D’Amico”.