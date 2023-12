Shannen Doherty: “Ho scoperto che mi tradiva prima di operarmi”

L’attrice di Schegge di follia rivela il tradimento del marito proprio il giorno in cui la donna lottava contro il tumore. A raccontarlo è stata proprio lei in queste ultime ore.

Shannen Doherty, la famosissima attrice americana di Schegge di follia, sta affrontando da anni una durissima lotta contro un tumore che proprio non vuole lesciarla in pace.

Oltre a questo terribile male però, nelle ultime ore l’attrice ha raccontato un retroscena sconcertante legato al suo matrimonio che ora proprio non ci voleva: Shennen Doherty infatti, in questi giorni dovrà sottoporti ad un delicatissimo intervento per la rimozione del tumore che tanto l’affligge e che non le permette di vivere una vita dignitosa.

La sua lotta contro il tumore continua infatti, sostenuta dall’affetto caloroso dei suoi fan in tutto il mondo. Shannen Doherty, famosa interprete nel cinema e della televisione, nel suo podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty, presentato in un collegamento con lo storico programma americano, Good Morning America della ABC, ha fatto una rivelazione al pubblico sconcertante.

Il fatto sconvolgente riguarda suo marito che ha agito alle sue spalle nel momento più inopportuno. Il racconto ha lasciato la sala degli spettatori nel più completo sconforto.

Doherty rivela il tradimento del marito

Durante il suo ultimo episodio del suo podcast Let’s be Clear with Shannen Doherty, successivamnete condiviso anche in un post su Instagram, l’attrice ha narrato alcuni momenti legati alla sua malattia, un tumore che ha colpito prima il seno e successivamente ha intaccato ossa e cervello.

L’attrice ha raccontato di trovarsi praticamente “nel bel mezzo di un divorzio” proprio mentre scopriva che la malattia aveva ora raggiunto il quarto stadio di un cancro. Nel dettaglio della vicenda, l’attrice ha ammesso di aver appreso dei tradimenti del marito proprio mentre si preparava a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello: “Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni”. Un periodo particolarmente difficile per l’attrice: “Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono staa per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore” ha confessato Shannen Doherty con profonda sincerità.

Un colpo davvero basso da parte del suo partner di vita, nel momento più duro di tutti: sua moglie che lotta per la vita o la morte.