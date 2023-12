Tekemaya: la drag queen umiliata dai calciatori | “Mi hanno fatto male”

Il caso di Tekemaya, la drag queen umiliata e derisa da diversi calciatori professionisti: ecco la testimonianza della diretta interessata.

Fa discutere in questi giorni la testimonianza rilasciata da Tekeyama, drag queen che nel corso di una sua esibizione al Morrison’s Pub di Martano nella giornata di martedì 5 dicembre è stata pesantemente insultata e derisa da alcuni calciatori professionisti.

Tekeyama derisa da alcuni calciatori: il racconto della drag queen

L’artista e drag queen Tekeyama ha raccontato tramite i propri profili social di essere stata insultata e derisa da alcuni calciatori della squadra della Polisportiva Martius, autori nei suoi confronti di veri e propri atti di bullismo. Durante una sua esibizione di martedì scorso Tekeyama ha iniziato all’improvviso ad essere presa in giro dai ragazzi della Polisportiva, che oltre a lanciarle dei cubetti di ghiaccio le hanno addirittura tolto la parrucca per ben due volte.

Tekeyama, tramite un post sul proprio profilo Facebook, ha espresso tutta la propria delusione per quanto accaduto sottolineando tra l’altro il proprio rammarico per il mancato intervento e per la totale indifferenza da parte delle altre persone lì presenti:

“Da anni faccio questo lavoro e non mi era mai capitato di sentirmi umiliata. Durante una serata in un locale di Martano dei ragazzi della squadra di calcio della Polisportiva Martius hanno iniziato a fare i bulli con me prima lanciandomi del ghiaccio e poi iniziando a prendermi in giro. Per due volte mi hanno anche tolto la parrucca. Loro si divertivano nel farlo, si sentivano forti, ma ciò che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza degli altri. Vedere che questa azione partiva proprio da alcuni sportivi che dovrebbero dare esempio non solo in campo ma anche nella vita mi ha fatto soffrire e tanto“.

Tekeyama insultata dai giocatori della Polisportiva Martius: le reazioni

Quanto accaduto a Tekeyama non ha mancato in ogni caso di suscitare reazioni di sdegno, in primo luogo da parte dello staff del locale Morrison’s Pub di Martano:

“Vogliamo rivolgerci a voi con cuore pesante e con un profondo senso di responsabilità per poter esprimere le nostre più sincere scuse a Francesco Bovino in merito agli eventi spiacevoli che si sono verificati durante la serata nel nostro pub. Siamo profondamente addolorati per non essere riusciti ad impedire quanto accaduto nonostante i nostri numerosi rimproveri. Vogliamo sottolineare che condanniamo e ripudiamo fermamente ogni forma di bullismo e che non tolleriamo comportamenti lesivi che mettano a rischio il benessere delle persone, sia nel nostro locale che altrove“.