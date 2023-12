Seredova vs Blasi: stroncatura netta | Questione di stile

L’ex modella dopo il documentario Unica vuole dire la sua su Ilary Blasi: lei ha avuto un passato simile ma ha preferito tacere. Ecco cosa ha detto.

Le recenti rivelazioni delle due show girl, Ilary Blasi con il suo nuovo documentario Netflix, Unica, e Belen Rodriguez sui tradimenti dei loro ex mariti, Stefano De Martino e Francesco Totti, hanno suscitato tantissimo interesse tra i loro fan e del pubblico in generale. Così anche l’ex Miss Italia, Alena Seredova, che ha vissuto un passato simile alle colleghe, ha deciso di condividere la sua opinione sull’argomento.

Interpellata dai suoi seguaci sulla questione, Alena Seredova ha condiviso la sua opinione personale sulla faccenda, commentando sia la decisione di Ilary Blasi, sia quella di Belen Rodriguez di raccontare pubblicamente i retroscena e la loro verità sulle loro relazioni passate e sulla conseguente rottura per tradimento.

Alena Seredova infatti ha una storia molto simile e ha condiviso il suo punto di vista mettendo a confronto le loro storie con la sua, famosissima, che aveva con il portiere Juventino Gigi Buffon.

Parla Seredova: “Non penso che ci siano cose giuste…”

Nel 2014, la relazione del suo compagno, Gianluigi Buffon, calciatore e portiere della Juventus, con Ilaria D’Amico portò alla separazione e al successivo divorzio con Alena Seredova.

A tal proposito, l’ex modella e show girl ha parlato del suo tradimento mettendo a confronto la sua opinione con quella di Ilary Blasi e Belen Rodriguez: “Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta. non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così”. Oggi Alena Seredova è felicemente sposata con Alessandro Nasi, il padre della sua ultima figlia Vivienne Charlotte, nata nel 2020.

La modella ha elogiato il marito affermando che lui l’ha resa una donna migliore e ha parlato dei rapporti sereni con l’ex marito Gigi Buffon e la sua compagna Ilaria D’Amico:”Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni,” ha commentato Seredova. “Io, per i miei figli, non volevo nulla di tutto ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dar vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.



La priorità è data ai figli senza gelosie o paletti, e la crisi è stata per Alena Seredova una grande lezione di vita: “È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative. Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa.“