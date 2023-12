Elodie in lacrime per la sorpresa inaspettata | Si lascia andare davanti a tutti

La pop star italiana Elodie in lacrime di fronte ai suoi fan durante la sua ultima esibizione al Nelson Mandela Forum a Firenze

La cantante Elodie sta proseguendo il suo tour sold-out per i palazzetti italiani riscuotendo il successo di pubblico ottenuto in questi velocissimi anni di successo, che l’hanno vista protagonista non soltanto del mondo musicale, ma anche immagine emergente nel mondo della moda e del cinema.

Con il “Elodie Show 2023“, la cantante si dimostra una vera pop star a livello internazionale, con tanto di scenografie e coreografie coinvolgenti a corredo. Tutti i suoi successi in una performance che convince critica e pubblico: da Guaranà alle canzoni dell’ultimo album intitolato “Red Light“.

La performer approfitta della visibilità per lanciare anche dei messaggi importanti, come il tema della libertà. “La cultura rende liberi, ma nel mondo 244 milioni di bambini e giovani non vanno a scuola e 771 milioni di adulti sono analfabeti“, sottolineava un visual in rosso sul palco. Durante l’esibizione al Nelson Mandela Forum di Firenze, Elodie però ha avuto un momento personale di grande commozione per via di una sorpresa.

I duetti e le collaborazioni di Elodie

Nella sua ascesa, Elodie ha avuto la fortuna di duettare e collaborare con altri grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale. Con Nero Bali Elodie realizza un sogno, duettare con il suo rapper preferito e un suo grande amico. Per questo sceglie Guè Pequeno e Michele Bravi. Il risultato è un elettropop altamente contemporaneo, tra i fortunati estratti dal disco This Is Elodie. E’ la volta di Margarita con la produzione di Takagi & Ketra.

Elodie non poteva certamente lasciarsi sfuggire anche Fabri Fibra che sceglie nel suo album di debutto This Is Elodie, che nel suo insieme suona come una grande festa offerta dalla stella del pop con tutti i suoi artisti preferiti. Ancora una volta Takagi & Ketra fanno bingo e scelgono Elodie per Ciclone. Accanto a lei Mariah e i Gipsy Kings, con il risultato di una hit dal sapore tutto internazionale. In Taxi Driver invece ha Marz e Zef alla produzione, Petrella e Dardust alla scrittura, alla voce Rkomi. E last but not least Pazza Musica, con Marco Mengoni successo indiscusso di questa estate 2023.

La sorpresa inaspettata

Elodie ha fatto una sorpresa al pubblico ospitando Renato Zero sul palco. Insieme hanno cantato una toccante versione di “I giardini che nessuno sa“. Al termine della performance, Renato Zero parlando ad Elodie e al pubblico si è definito onorato di aver avuto una piccola parte nella meravigliosa carriera della cantante. La dedica che ha fatto commuovere Elodie è stata postata sul suo profilo Instagram.

Il cantautore ha dichiarato: “Sono contento di aver avuto una piccola parte in questa meravigliosa carriera” ha detto Zero e per Elodie è stata raccogliere il frutto del suo lavoro, con la manifestazione di stima di un grande artista come Renato Zero.