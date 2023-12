Pierpaolo Pretelli ha lasciato casa | Nuove informazioni sulla rottura con Giulia Salemi

Il modello conferma la rottura con l’ex gieffina lasciando la casa dove vivevano. Ecco cosa è successo.

Sembrerebbe che la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli abbia raggiunto un punto di non ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe abbandonato la casa che condivideva con l’influencer, segnando così la fine della loro relazione.

I due si erano conosciuti durante la trasmissione del reality show Mediaset e sempre durante la durata dello show avevano iniziato a frequentarsi. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, i due ex modelli avevano fatto coppia fissa, continuando a documentare su Instagram il loro amore: infatti iconica è rimasta la scena di quando Pierpaolo Pretelli era uscito dallo show perché eliminato e, per l’occasione, Giulia aveva preparato ad accoglierlo in casa, un allestimento di palloncini e decorazioni romantiche per il suo Pierpaolo; o come anche, in occasione dell’anniversario di un anno della loro storia, Pierpaolo Pretelli aveva fatto dono a Giulia di un anello di fidanzamento che il ragazzo aveva addirittura comprato da Cartier.

Insomma una storia passionale e molto romantica quella che mostravano ai loro follower su Instagram. Peccato che la realtà era un’altra, ben molto diversa.

La rottura tra Pretelli e Salemi. Lui se ne va di casa

La crisi tra Giulia e Pierpaolo sarebbe diventata insormontabile, e i due, dopo tre anni insieme, avrebbero deciso di prendere strade diverse. Alessandro Rosica avrebbe individuato l‘ultimo segnale inequivocabile di questa rottura nell’allontanamento di Pretelli dalla casa milanese che condivideva con la Salemi. Si vocifera che Pierpaolo abbia fatto le valigie e abbia trovato una nuova sistemazione, forse nella speranza di un futuro diverso o di una possibile riconciliazione.

La crisi infatti era iniziata nel febbraio 2023 e a rivelarlo al pubblico era stata proprio Giulia Salemi che ne ha parlato durante la messa in onda del Grande Fratello VIP 7. Dopo l’annuncio in diretta tv, anche Petrelli deciderà di rompere il silenzio con un post sui social. Il sentimento che li legava infatti sembrerebbe essersi affievolito nel tempo, rendendo difficile per entrambi immaginare una soluzione che potesse rimettere insieme i pezzi di una storia che via via perdeva consistenza.

In un’intervista per Chi, i due avevano parlato dei naturali alti e bassi di una relazione, ammettendo che, nonostante si amassero, non erano privi di dubbi sul continuare a rimanere insieme. E alla fine, sembra che questi dubbi si siano trasformati in una consapevolezza più profonda che la loro storia d’amore non funzionava più come un tempo e abbiano deciso di darci un taglio.