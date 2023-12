Letizia Ortiz, la regina di Spagna è in formissima! | Ecco qual è il suo segreto

La reale quest’anno ha compiuto ben 51 anni eppure non si direbbe. Quale sarà il suo segreto per rimanere così in forma? E’ presto detto.

Letizia Ortiz è la regina di Spagna famosa, e per questo ammirata, per la sua eleganza e semplicità, considerata da molti come un’icona di stile e bellezza invidiata in tutto il mondo: è opinione di molti che se non fosse una reale, sicuramente avrebbe strada spianata nel mondo della moda.

Nonostante il suo ruolo, che esercita egregiamente, potrebbe giustificare uno sfarzo maggiore, la regina di Spagna che ora ha appena compiuto i 51 anni, continua ad irradiare una giovinezza tale da far invidia a Jennifer Aniston e JLo: come fa a mantenere un fisico così perfetto nonostante l’età?

Nota per la sua sobrietà nei look e la sua cura personale, probabilmente è questo impegno che le permettono di mantenere in salute ottimale il suo corpo nonostante l’avanzare del tempo. La regina di Spagna infatti seguirebbe, secondo alcune indiscrezioni, di un regime alimentare ben definito e adotterebbe delle sane e molto restrittive, abitudini quotidiane. Scopri quali sono.

La serrata dieta di Letizia

La regina di Spagna segue un piano alimentare ben defisnito e adotta sane abitudini quotidiane per conservare la sua forma invidiabile.

Sebbene Letizia non abbia rivelato dettagli specifici su questa restrittiva dieta che seguirebbe, fonti a lei vicine avrebbero condiviso alcuni “segreti” dietro il suo aspetto invidiabile. La regina Letizia Ortiz sembra infatti aver trovato una formula vincente che le consentirebbe di mantenere la sua forma fisica senza però rinunciare al piacere di qualche piccolo strappo alla regola, concedendosi poi, specialmente durante le occasioni informali lontano dai rigori della regalità, un dolcetto o un piatto decisamente lontano dal suo regime alimentare.

A settembre, Letizia Ortiz, ha festegiato il suo 51esimo compleanno, eppure la sua immagine suggerisce ben altra età: sembra quasi che come per Dorian Gray, anche la reale abbia fatto un qualche patto con il diavolo per rimanere così giovane. Invece la sua fonte di giovinezza, della sua pelle tonica e del suo corpo in forma, sono il risultato di una grande disciplina: una combinazione di fattori tra cui l’esercizio fisico costante e una dieta ben ponderata.

La reale infatti seguirebbe una dieta mediterranea, nota per i suoi benefici sulla salute cardiovascolare e il mantenimento del peso: la dieta si basa su alimenti freschi come frutta e vedura, olio d’oliva e avocado, noci, pesce e olive.