Anita Olivieri si confessa: “Se mi entra una bella ragazza…” | Ecco cosa ha detto

Anita Olivieri si è confrontata su Vittorio e Federico. Non crederete mai a cosa ha detto.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, la concorrente Anita Olivieri, una dei NIP, ha fatto molto parlare di sé perché, confontandosi con gli altri gieffini ha iniziato a parlare di fluidità. L’edizione attuale del reality show Mediaset, quest’anno sta facendo molto parlare di sé e ha catturato da subito l’attenzione dei telespettatori, non solo per la novità di quest’anno in cui il programma ha visto mescolarsi personaggi VIP con persone totalmente normali, ma anche per la nascita di un legame sentimentale e romantico tra i due modelli Vittorio Menozzi e Federico Massaro, suscitando online, sia tra i concorrenti, commenti e speculazioni all’interno della casa più spiata d’Italia.

Sara Ricci, una delle coinquiline della casa ha sollevato il velo su questo nuovo legame affermando: “Comunque non so se l’avete visto ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico”. A queste parole si è legata anche Anita Olivieri che ha voluto portare avanti la sua versione. Ecco cosa ha detto.

Anita Olivieri sulla fluidità

Le parole di Sara mentre commentava la situazione tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro non sono rimaste inascoltate, soprattutto dalla concorrente Anita Olivieri.

La ragazza infatti, subito dopo le parole dell’attrice, si è tappata la bocca e ha iniziato a fare delle facce strane e delle smorfie, poi ha detto che: “Poi si assomigliano e [..] vorrei dirti che tu mi farai uscire, ma mi faccio uscire da sola. Sono capace di uscire da sola fidati” ha aggiunto alludendo al fatto di non poter parlare di più e dire altro ma dopo essersi trattenuta e autocensurata con Sara, Anita Olivieri si è lasciata andare subito con Fiordaliso nel giardino, posizionate entrambe strategicamnete di fronte a Vittorio e Federico.

Anita ha subito iniziato a discutere dell’avvicinamento tra i due modelli e ha introdotto il concetto di “fluidità”: “Io tra loro vedo solo questo [si copre con le coperte]. Lui ha detto di no? Vabbé ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini.”

“E poi come se non bastasse sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Boh, se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli” ha rimarcato la ragazza su i due ragazzi.