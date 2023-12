Terribile gaffe a Boomerissima: Alessia Marcuzzi cattura la scena

La conduttrice ha attirato l’attenzione su di se durante la trasmissione. La terribile gaffe le ha fatto molto male. Ecco cosa è successo.

La puntata del 28 novembre del programma Rai, Boomerissima, ha regalato ai telespettatori altro materiale per dei meme da far girare su internet, grazie ad un imprevisto che ha coinvolto e interessato la conduttrice Alessia Marcuzzi.

La diretta televisiva, come spesso accade, ha portato con sé un tocco di imprevedibilità regalando una situazione curiosa e divertente agli spettatori.

Alessia Marcuzzi infatti è tornata alla redini della conduzione di Boomerissima dopo un’intera estate trascorsa tra mare e relax, passata in compagnia dei suoi cari, la conduttrice ha ricevuto la conferma della sua presenza anche in questa stagione della trasmissione dove, l’anno scorso, aveva già debuttato con successo.

Sfortunatamente però, nella puntata del 28 novembre, Alessia Marcuzzi è stata proprio lei ad essere protagonista di un piccolo incidente durante la diretta. Ecco cosa le è successo.

La gaffe di Marcuzzi in studio

Mentre era intenta a presentare le due squadre della trasmissione, Boomer e Millennial, la conduttrice si è lasciata coinvolgere da una coreografia sulle note de Il lago dei cigni.

In un momento di distrazione è avvenuta la gaffe: inciampando, Alessia Marcuzzi è scivolata causando un piccolo ma clamoroso imprevisto durante la diretta di Boomerissima. La caduta, seppur rovinosa, non ha però scalfito lo spirito positivo della conduttrice che, dimostrando tutta la professionalità del suo ruolo, si è fatta una risata. A soccorrerla prontamente è stato Fabrizio Biggio, presente in studio, che ha agito con grande spirito di squadra aiutando la collega.

Nonostante la caduta che forse le ha causato anche qualche livido, la conduttrice ha però continuato la conduzione senza lasciarsi scoraggiare dalla brutta gaffe: The show must go on dopotutto, e ha affrontato la situazione con leggerezza, scherzando sull’accaduto e commentanto l’incidente con la solita ironia che la distingue. “Nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un pò acciaccati e vanno avanti lo stesso” ha detto dopo aver terminato l’esibizione.

Un brutto spavento in studio e molto probabilmente anche per la conduttrice ma fortunatamente ciò che capita può essere tradotto in un accaduto positivo o negativo: sta a noi deciderlo e saperlo affrontare con filosofia. Alessia Marcuzzi, seppur inaspettata, ha reso la puntata del programma Boomerissima ancor più indimenticabile e alla fine, non esiste cattiva pubblicità.