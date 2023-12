Signorini terrorizzato: il conduttore rivela la sua paura più grande

Alfonso Signorini e la sua grande paura: “Sono terrorizzato dagli aghi e dalla chirurgia estetica”. Lancia una linea di skincare.

Dal giornalismo al mercato del beauty. Alfonso Signorini, che da anni calca le scene della tv generalista, ora più che mai con il suo Grande Fratello, ha deciso di abbandonare l’ordine dei giornalisti per dedicarsi anche ad un’altra importante passione, quella dello skincare.

All’alba dei suoi 59 anni, Signorini ha confessato di essere molto attento all’estetica del suo viso, che inevitabilmente ha mostrato qualche anno fa i primi segnali di invecchiamento con l’insorgere di qualche ruga.

Da lì, l’utilizzo di prodotti specifici per la pelle e la ritualità nell’applicarli con cura ogni giorno. Un’attenzione che ha rivelato essere frutto anche di un timore assoluto per la chirurgia estetica, così da provvedere con qualche rimedio più soft e tanta costanza.

Da ormai più di un anno ha deciso di testare dei prodotti suoi per lanciare sul mercato una linea di skincare che porta il suo nome.

Il debutto nel mondo del beauty

Alfonso Signorini lancia sul mercato la sua linea di skin care dal nome Fluid. Il 59enne in collaborazione con Layla Cosmetics ha creato una linea adatta sia agli uomini che alle donne e sulle pagine del suo settimanale Chi parla dei prodotti e lo fa con Babila Spagnolo, ceo del brand.

Sui flaconi si legge proprio: “Fluid Alfonso Signorini Skin Care”. Sulla passione per il mondo beauty il conduttore del GF ha dichiarato: “Questa è una passione che ho da un po’, almeno da quando ho visto le mie prime rughe e ho preso coscienza che avrei dovuto fare qualcosa per il mio viso. Del resto, lavorando con la mia immagine, è importante prendermene cura. La cosa che mi ha più infastidito negli anni è stata l’offerta limitata e limitante per gli uomini, perché la skin care maschile fino a qualche tempo fa era vista come la negazione della virilità”. La sua è una linea “trasversale” e “no gender” che contiene tutti ingredienti naturali e una profumazione delicata: è composta da latte detergente, tonico, esfoliante, roll on per contorno occhi, siero levigante effetto lifting, siero idratante e crema.

La costanza dà i suoi frutti

La pelle levigata del conduttore è frutto di tanta costanza nell’applicazione dei prodotti, proprio per non ricorrere ad interventi più strong come la chirurgia estetica: “Diciamo che se guardo gli effetti della skin care che sto utilizzando da un anno, perché nel frattempo l’ho testata, i risultati sono ottimi, visto che non ho fatto ricorso ad altri rimedi estetici”, ha spiegato. Alfonso non ha mai fatto ritocchini: “Ma mai nella mia vita! Giuro, sono terrorizzato dagli aghi e dalla chirurgia estetica non per preconcetti ideologici, ma semplicemente perché me la faccio sotto!”. Come svolge il suo rituale di bellezza? “Sono un abitudinario e la mia skin care dura almeno 10 minuti. Faccio tutti i passaggi bene. Tanto è vero che ho fatto mettere i numeri nei prodotti della mia linea”.