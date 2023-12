Il Grande Fratello è finito per lui: Alex Schwazer molla del tutto

Il campione Olimpico è arrivato a prendere una decisione drastica e nella puntata del 4 dicembre ha deciso di uscire da GF. Quali sono le sue motivazioni?

Nella puntata del 4 dicembre 2023, il campione Olimpico di maratona, Alex Schwazer ha preso una decisione molto importante per lui: ha deciso di uscire dalla casa del Grande Fratello. La decisione però non è stata presa improvvisamente: infatti l’atleta era sovrappensiero da quasi una settimana dopo che, con un annuncio da parte del commentatore del reality, Alex Schwazer aveva ricevuto la notizia che molto probabilmente non avrebbe potuto partecipare nemmeno alle Olimpiadi 2024.

La storia del campione Olimpico è infatti molto contorta e sia libri che documentari sono usciti da ambo le parti per cercare di arrivare alla verità. Alex Schwazer durante la sua apoteosi da maratoneta, prima di poter partecipare alle Olimpiadi di Pechino 2008, era stato squalificato per doping fino al 2024. Nonostante l’archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell’atleta, questa non è stata accettata dalla giustizia intenazionale e dall’Agenzia mondiale antidoping.

Alex Schwazer si è trovato di fronte ad un dilemma: restare o tentare.

Schwazer convinto da Signorini

Alex Schwazer ha preso una difficile decisione durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023: il marciatore infatti è stato invitato ad uscire dalla casa più spiata d’Italia.

La sorpresa è avvenuta lunedì 4 dicembre 2023 quando Schwazer è stato accolto dalla moglie e dai due figli. La commozione è stata palpabile in particolare da parte della piccola che ha trattenuto a stento le lacrime davanti al papà. Il conduttore, Alfonso Signorini ha poi dato a Schwazer la possibilità di riflettere sulla sua permanenza nella casa del Grande Fratello. La scelta era tra continuare il percorso nel reality o trascorrere il Natale con la sua famiglia. Dopo alcuni minuti di riflessione, Alex Schwazer ha preso un’importante decisione: successivamente da casa il verdetto del televoto che ha fatto risultare l’atleta il meno votato e quindi avrebbe dovuto affrontare il televoto successivo insieme agli altri nominati.

A quel punto l’atleta sgangia la notizia bomba e rivela la sua decisione di abbandonare la casa, spiegando di aver già comunicato ai suoi compagni che avrebbe lasciato il programma per tornare a casa con la sua famiglia: “Io avevo già annunciato ai miei amici, qui in casa, che sarei andato insieme alla mia famiglia a casa. Sono qui da quasi tre mesi”.

Mentre salutava i suoi nuovi amici e coinquilini, l’atleta ha annunciato che la sua avventura non era finita lì e che avrebbe fatto ricorso in appello per le Olimpiadi 2024.