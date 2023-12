Chi è Monia La Ferrera? La nuova concorrente del GF 2023

La nuova concorrente della casa più spiata d’Italia, ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Ecco chi è Monia La Ferrera.

Il reality show più visto su Canale 5, Il Grande Fratello, accoglie una nuova concorrente durante la sua ventiquattresima puntata: Monia La Ferrera prende parte al programma dopo che Alex Schwazer ha detto addio ai suoi inquilini per tentare di partecipare alle Olimpiadi 2024.

Originaria della Sicilia, Monia La Ferrera è una bellezza avvolgente: madre orgogliosa di due figlie, Nicole e Sophie, frutto della sua relazione con Błażej Augustyn, il difensore polacco del WKS Wiezbice.

La sua presenza nel reality di Alfonso Signorini aggiunge un tocco di mistero, in quanto al momento, non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita, compresa la sua età. Tuttavia riusciamo a capire un pò il soggetto attraverso il suo profilo Instagram, @monialaferrera, che conta oltre 12mila followers, dove possiamo intravedere alcuni dettagli della sua vita privata.

La nuova concorrente di GF

Ecco alcuni dettagli sulla nuova concorrente del reality show Mediaset, Il Grande Fratello: Monia La Ferrera si presenta come una poliglotta sul suo profilo privato di IG.

Infatti secondo quello che possiamo vedere, la ragazza svela la sua professione da hostess, che come richiesto dal lavoro, deve sapere più lingue per poter informare i passeggeri sull’aereo delle varie informazioni. In passato Monia La Ferrera è stata sentimentalmente legata a Massimiliano Varrese, un inquilino del loft di Cinecittà da oltre tre mesi.

L’attore ha condiviso alcuni dettagli della loro storia in un’intervista dal 2009 a Novella 2000, rivelando che i due si erano conosciuti in aereoporto durante uno sciopero: Massimiliano Varrese ha raccontato di essersi perso nello sguardo di Monia e ha descritto la loro storia come adorabile. Infatti si può leggere che:

“Ci siamo conosciuti in aereoporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi.”.