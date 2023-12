La chimica tra Kate e Leonardo in Titanic: l’attrice rivela tutto in un’intervista

Secondo Kate Winslet tra i due c’è stata subito chimica, in un’intervista ha detto: “Era davvero impressionante”. Continua a leggere…

Kate Winslet, attrice americana premio Oscar, ha condiviso i dettagli del suo rapporto con l’attore, collega e amico, Leonardo Di Caprio. I due, amici fin da subito, si erano conosciuti sul set del film di James Cameron che li ha poi resi famosi, ovvero Titanic, e proprio all’interno della pellicola che li vediamo entrambi mossi da una chimica speciale, molto rara da vedere tra gli attori.

A questo proposito l’attrice si è esposta: per anni il loro rapporto, dopo l’uscita del film nel 1997, è sempre stato chiacchierato da fan e stampa giornalistica. Sia Leonardo che Kate hanno sempre smentito un loro coivolgimento romantico all’interno di una relazione, soprattutto perché lei poi ha costruito una famiglia con tanto di figli e lui è sempre stato paparazzato in compagnia di donne molto più giovani di lui.

Ma un dietro le quinte interessante, previsto per la prossima uscita in DVD 4K Ultra HD del film, conterrà un contenuto inedito spiegato proprio da Kate Winslet. Ecco cosa ha detto.

Kate Winslet su Di Caprio: “E’ incredibile pensare a tutto ciò”

Nella prossima riuscita del film in DVD 4K Ultra HD Titanic, la distribuzione in esclusiva avrà anche un contenuto inedito della stessa protagonista che parla apertamente della sua relazione con Leonardo Di Caprio:

“Una volta iniziato a lavorare con Leo, siamo riusciti a trovare il nostro ritmo fin da subito ed è incredibile ripensare a tutto ciò ” dice l’attrice nel dietro le quinte e continua dicendo che: “qualcosa ha fatto click tra di noi e ci siamo capiti all’istante. Lui era un involucro scomposto, magrissimo ma si sentiva libero con gli altri e con sé stesso. Aveva un’energia effervescente davvero magnetica e io ricordo di aver pernsato: ‘Oh questo sarà divertente. Ci capiremo sicuramente’ e così è stato. Ci siamo davvero capiti”.

L’attrice premio Oscar ha poi descritto il protagonista di Jack, interpretato dal collega, come un “uomo ferocemente intelligente” e ha dettagliato il come Leonardo Di Caprio si sia preparato per il ruolo. A quanto pare, l’attore era affascinato dall’epoca in cui la vicenda si svolgeva, dalle persone delle classi più basse, da dove venivano e da come pagavano i biglietti, tra le altre cose.

Nonostante tutto, i due hanno stretto una bellissima amicizia dopo l’esperienza del film e tutt’ora sono così amici che Leonardo Di Caprio è uno dei padrini dei figli di Kate Winslet.