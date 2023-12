Alessandro Meluzzi operato d’urgenza: malore improvviso per il celebre psichiatra

Il camaleontico Alessandro Meluzzi, colto da un malore mentre lavorava presso il suo studio di Rimini. E’ grave.

Alessandro Meluzzi è un personaggio poliedrico che nella sua vita ha coperto numerosi ruoli differenti: psichiatra, saggista criminologo, ex politico e personaggio televisivo.

E’ di oggi la notizia che lo vede protagonista di un malore che lo ha costretto al ricovero e ad un intervento chirurgico d’urgenza, mentre era nel suo studio di Rimini dove riceve i suoi pazienti.

Sospeso dall’ordine dei medici durante il periodo del COVID per la sua ferma posizione nei confronti dei vaccini ed ai quali non si è sottoposto, ha continuato a diffondere le sue idee attraverso i social e la presenza in alcuni contenitori informativi di nicchia.

Le sue condizioni sono state dichiarate abbastanza gravi e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore per capire l’andamento della situazione.

I mille volti di Alessandro Meluzzi

Nato a Napoli da madre riminese, ha trascorso la sua infanzia in Riviera dove ha attualmente uno studio. Personaggio televisivo, saggista criminologo ed ex politico, dopo la militanza nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Socialista Italiano, Meluzzi è stato eletto parlamentare con Forza Italia alla Camera dei deputati nel 1994 e al Senato nel 1996. Lasciata Forza Italia, ha aderito all’UDR di Cossiga, a Rinnovamento Italiano e alla Federazione dei Verdi, prima di approdare all’UDEUR di Mastella nel 2000 e concludere l’esperienza parlamentare nel 2001.

Consacrato diacono della Chiesa cattolica greco-melchita, ha lasciato il cattolicesimo per entrare nella Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015 con il nome ecclesiastico-patriarcale di Alessandro I.

Il malore e il ricovero d’urgenza

A seguito di un improvviso malore mentre si trovava nel suo studio di Rimini in attesa di ricevere i suoi pazienti, Alessandro Meluzzi è stato ricoverato d’urgenza e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. In un primo tempo un’ambulanza lo ha trasportato all’Infermi, poi i medici del nosocomio di Rimini, vista la gravità della situazione, lo hanno poi trasferito d’urgenza al Bufalini di Cesena.

Tanti i messaggi di vicinanza al criminologo che hanno invaso i social. Oltre mille in poche ore. “Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!“, Così l’eurodeputata Francesca Donato, membro del Parlamento europeo e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, con un post su X esprime tutta la sua preoccupazione per le condizioni dello psichiatra. Sulla pagina Facebook del professore, stamattina è stato pubblicato un brevissimo messaggio: “Preghiamo uniti”. Migliaia le reazioni e centinaia le condivisioni.