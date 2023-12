Greta fa scoppiare la polemica, scandalo al GF | Ecco cosa è successo

Cosa sta succedendo tra Greta e Vittorio? Nelle scorse settimane l’ex tentatrice ha cercato di avvicinarlo. Ecco cosa è successo.

Greta Rosetti, l’ex tentatrice del programma di Temptation Island, diventata famosa per il “triangolo amoroso” tra lei, Mirko Brunetti e Perla Vatiero, sta facendo sudare uno dei concorrenti nel reality più spiato in Italia in onda su Canale 5All’interno della casa che ha visto protagonista Mirko Brunetti che precedentemente era uscito dal reality con l’ex tentatrice, ora si è ritrovato a dover fare i conti con la sua ex ragazza Perla Vatiero e con la stessa Greta Rossetti dopo delle conversazioni con la prima che hanno scatenato poi la rottura della relazione con l’ultima.

Nonostante la storia con Mirko, il tatuaggio insieme e i post su Instagram in cui i due si erano giurati amore eterno, dopo il brutto tiro all’interno della casa del Grande Fratello, Greta Rossetti è pronta per rimettersi in gioco e pare che nelle scorse settimane la donna abbia speso delle belle parole sul modello Vittorio Menozzi. Che ne penserà Mirko di tutta questa storia?

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. Nuova coppia?

Greta Rossetti ha recentemente elogiato con molto trasporto, un pò troppo, il modello Vittorio menozzi attraverso un post su Instagram. L’ex tentatrice di Temptation Island dopo una delle ultime puntate del reality show in onda su Canale 5, ha detto: “Non commento certe cose che ho visto perché non mi sono piaciute. Lo schifo si commenta da solo e io non lo voglio commentare. Invece voglio dire la mia sulla parte di Vittorio. mi ha emozionato molto e secondo me lui è un ragazzo fantastico. Ha un sacco di fragilità ed è bello, bello, bello internamente. Mi ha emozionato davvero e se mi commuovo significa che mi ha toccato. Quindi io gli faccio i miei complimenti, per il resto invece non dico nulla”.

Tuttavia l’avvicinamento tra Vittorio e Greta non è stato accolto con lo stesso entusiasmo da alcuni coinquilini: Marco Maddaloni e Alex Schwazer hanno consigliato a Menozzi di procedere con cautela, sottolineando l’importanza dei tempi e dei modi nelle dinamiche di relazione.

Rossetti invece ha cercato di rassicurare il ragazzo, dicendogli che molti telespettatori al di fuori della casa hanno capito la sua sincerità e facendo questo, ha condiviso un post su Instagram in cui ha sottolineato l’autenticità dei sentimenti di Vittorio. Su tutta la vicenda Mirko pensa ancora che Vittorio Menozzi sia gay ma molto probabilmente è la gelosia che parla.