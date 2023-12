De Sica ha detto basta: “Non se ne può più”

L’attore si è stancato: dopo anni di cinepanettoni sessisti e misogini, De Sica ha un’epifania. Ecco cosa ha detto in un’intervista a Repubblica.

Non cinepanettoni e film di Natale di dubbio gusto artistico, Christian De Sica dopo tanti anni di cinema spazzatura vuole portare sul grande schermo il vero ritratto di uomini che amano davvero le donne e che non le vedono come oggetti da collezione.

Così si è espresso in un’importante intervista a La Repubblica. Intervistato infatti da Arianna Finos per la sua nuova serie tv Prime Video, Gigolò per caso, che andrà in onda sul catalogo dal 21 dicembre in poi, Christian De Sica si racconta: di come, dopo una carriera con i Fratelli Vanzina, voglia impegnarsi per distruggere gli stereotipi di genere con contenuti video sempre più adeguati ai tempi che corrono.

Infatti lo vedremo in sala nel nuovo film di Caterina Carone, I limoni d’inverno, dove l’attore interpreta un professore malato d’Alzeheimer che stringe una dolce amicizia con la dirimpettaia Teresa Saponangelo.

De Sica si racconta

L’attore, in un’intervista con Arianna Finos per La Repubblica, ha sottolineato l’importanza di realizzare opere che mostrino il lato positivo della vita, affermando che ci sia bisogno di film e serie che evitino la violenza:

“E’ un film molto importante per me. Racconta di due solitudini che s’incontrano. Anche nelle difficoltà si può essere felici. Dopo tanti misogini maschilisti, poter fare un uomo perbene è stato bellissimo. Oggi c’è bisogno di far vedere il bene che c’è anche nel nostro Paese: non se ne può più di film e serie violenti. Ho evitato stereotipi, seguito il consiglio di mio padre: dire le battute dopo aver guardato negli occhi e ascoltato l’attrice che hai davanti”. Alla domanda invece: “Con sua moglie Silvia condividete tutti i ricordi?” Christian De Sica ha risposto così: “L’ho conosciuta che aveva 14 anni. Ridiamo insieme, c’è un bel rispetto. E’ la persona più importante della mia vita, con mamma e papà”.

Oltre al film che sta per uscire nelle sale, I limoni d’inverno, De sica apparirà da protagonista anche nella serie Gigolò per caso: “Una commedia piena di attrici, Gloria Guida, Ambra Angiolini, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Sandra Milo.”

“Un vecchio gigolò che dopo l’infarto obbliga il figlio, Pietro Sermonti, ad aiutarlo per non perdere il parco clienti. Un uomo che rispetta i desideri delle donne”.