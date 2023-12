Billie Eilish e il doppio coming out: “Non era ovvio?”

La cantante ha rivelato in un’intervista il suo orientamento sessuale commentando anche la sua stessa notizia come una qualcosa di “ovvio”. Ma c’è di più..

La pop star internazionale, vincitrice di un’intera stagione di grammy per il suo album When we all fall asleep, Where do we go? ha recentemente dovuto rispondere a delle domande emerse sul suo conto dopo aver postato, sul suo profilo Instagram, una foto con un commento per i più “ambiguo”.

Lei che da anni ha cercato di mantenere la sua vita privata tale, ha comunque voluto condividere apertamente il suo apprezzamento fisico per il genere femminile, dichiarando di esserne attratta e di amarlo profondamente. La cantante ha espresso il suo sentimento nei confronti delle donne sottolineando la sua connessione emotiva e profonda con le sue amiche e con i suoi familiari di sesso femminile. Nonostante la comunità LGBTQ+ fosse già incredibilmente a conoscenza della notizia e fossero anni che rivendicava la nuova compagna di squadra, la pop star ha finalmente e apertamente fatto coming out.

Durante l’intervista però ha rivelato ben di più del suo orientamento sessuale. Ecco cosa ha detto.

Il doppio coming out di Billie

Durante l’intervista la cantante americana Billie Eilish ha dovuto spiegare il perché di un certo post su Instagram in cui aveva scritto “I love women”.

“Non sono mai riuscita ad immedesimarmi nelle ragazze molto bene. Le adoro così tanto, sono attratta da loro in quanto persone. Sono attratta da loro sul serio” ha detto all’intervistatore continuando con: “Ho connessioni profonde con le donne nella mia vita, con le amiche nella mia vita, con la famiglia nella mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Per quanto mi riguarda non mi sono mai sentita una donna. Non mi sono mai sentita desiderabile. Non mi sono mai sentita femminile. Ho dovuto convincermene. Mi identifico con i pronomi (she/her) nonostante non mi sia mai sentita una ragazza“.

Dopo queste dichiarazioni molto esplicite tuttavia, la pop star ha dovuto fare le sue precisazioni durante il red carpet all’evento di Variety Hitmakers: “Il mio intento non era di fare il grande annuncio o di etichettarlo come un coming out, in realtà sono rimasta sorpresa dalla reazione del pubblico ai miei commenti” ha dichiarato la cantante. “Ho pensato: ‘Ma non era ovvio?’. Non avevo realizzato che la gente non lo sapesse. Io vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne, non ho mai avuto problemi su questo, sono sincera.

“In quella intervista ne ho parlato in modo spontaneo e naturale, danto per scontato che chi mi segue sapesse già tutta la verità.”.