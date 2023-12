GF crollo totale nella notte: “Me ne vado” | Abbandono dell’inquilina amatissima

Anita Olivieri è stata beccata dalle telecamere mentre lo diceva. Ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello.

Anita Olivieri, ora concorrente nip del reality show in onda su Canale 5 del Grande Fratello, è stata pizzicata dalle telecamere mentre si sfogava durante la notte con i suoi coinquilini. L’11 settembre, Anita Olivieri è entrata come concorrente nella casa del reality show più seguito d’Italia, Il Grande Fratello, che per la sua nuova edizione mette insieme personaggi famosi (Vip) sia sul piccolo schermo che sui social, come per esempio Rosy Chin, famosa come food influencer su Instagram e per possedere uno dei ristoranti di sushi a Milano più rinomati, e i Nip, ovvero persone non famose, categoria dentro la quale rientra Anita.

La ragazza è laureata in triennale e magistrale nella facoltà di Relazioni Internazionali e ha poi portato avanti una laurea magistrale e un master alla LUISS Business School: ora lavora in un’azienda di automotive. Ha così spiegato la sua partecipazione al programma: “Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. E’ il motivo per cui sono qui”.

Anita vuole lasciare la casa del GF

Durante uno sfogo notturno con i suoi coinquilini, Anita Olivieri è stata beccata mentre diceva ad un’altra delle concorrenti del reality show di volersene andare via.

Dopo la tensione del triangolo tra lei, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi, Anita torna a far parlare di se.

Infatti pochi giorni prima, la ragazza aveva sentito il bisogno di dover dire la sua sulla storia tra il modello e l’attrice e, parlando chiaramente di ciò che pensava, aveva avvicinato Menozzi dandogli un suo parere personale: “Lei è un personaggio importante. Noi non siamo nessuno. Non penso che siete amici da sempre perché io c’ero dall’inizio e non è vero. Che tutti ci conosciamo qua dentro è vero, ma che voi siete stati sempre così stretti non è assolutamente la realtà e lei lo sa. Per me ti sta usando, sei tu la pedina secondo me, io questo vedo”.

Anita: -“Se continua così ci esco io con le mie gambe, mi sono rotta i maroni di sta qua dentro” Anita la porta rossa la conosci, nessuno ti trattiene eh #grandefratello #gfpic.twitter.com/CdZS5rdmtW — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 29, 2023

Dopo quest’episodio, concluso tra i due amici con questo discorso, che non è stato preso bene dagli spettatori del programma, Anita viene di nuovo rammonita da una sua coinquilina: in questo video diventato virale su twitter, Anita dice chiaramente di voler uscire.

Infatti durante un crollo notturno avvenuto l’altra sera, Anita dice, spiata dalle telecamere che: “Se continua così io me ne vado, te lo dico”. A chi si stava riferendo?