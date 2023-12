Albero Matano nero di rabbia: faccia a faccia con la rivale | I vertici Rai tremano

Lorella Cuccarini torna in Rai come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Che ne penserà Alberto Matano?

L’ex mezzobusto del Tg1, Alberto Matano, è tornato in auge dopo la notizia che Lorella Cuccarini sarà alla co-conduzione del Festival più importante d’Italia, il Festival di Sanremo, insieme a Giorgia, Fiorello e Teresa Mannino. La notizia, data dallo stesso Amadeus forse non sarà tanto piaciuta all’ex conduttore Rai, soprattutto non dopo la lite di quattro anni fa che i due continuano a rimbeccarsi in ogni intervista.

Intanto scoppia la polemica su Cuccarini e sulla scelta di Amadeus: la futura co-conduttrice della quarta serata di Festival aveva espresso alcune dichiarazioni non troppo simpatizzanti i canali Rai. Sempre divisa tra programmi della televisione nazionale e Mediaset, dove ad oggi lavora come insegnante nello show di Amici, Lorella Cuccarini si era espressa così durante un’intervista: “Si, è vero sono stata chiamata da Angelo Melone che mi ha chiesto se mi andava di condurre la fascia delle 14.00 alle 16.00 su Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”.

Intanto in un’intervista lasciata a febbraio, Alberto Matano racconta della lite avvenuta tra i due: cosa ne penserà del suo ritorno in Rai?

Matano vs Cuccarini

L’ex presentatore Tg1 ha lanciato una frecciatina non poco ironica a Lorella Cuccarini, dicendo di non aver ancora capito cosa sia successo tra di loro.

Durante un’intervista in cui il presentatore si è messo a nudo per Il Messaggero, Alberto Matano ha colto l’occasione, in vista della nomina di Lorella Cuccarini come co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo, per rivangare il passato e commentare la famosa lite avvenuta tra i due ben quattro anni fa: nonostante il tempo si dica curi le ferite, non ne è passata acqua sotto i ponti tra i due che continuano a punzecchiarsi quando ne hanno la possibilità.

Torna in Rai da co conduttrice di Sanremo. CIAONE MATANO, tu commenta pure Ballando con Rossella Erra 😌#ascoltitv #Sanremo2024 pic.twitter.com/BGiqUomMT3 — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) November 29, 2023

Incomprensioni, battibecchi dietro le quinte e una totale incompatibilità di caratteri, avevano portato Matano e la Rai a cacciare Lorella Cuccarini dal programma pomeridiano che andava in onda su Rai 1. Nel 2019 infatti, la conduttrice e show girl, era alla conduzione del programma Rai, La vita in diretta, insieme al’ex mezzobusto del Tg1 ma dopo un litigio che non si è mai riusciti a chiarire, Cuccarini viene cacciata e Matano non perde occasione per lamentarsene alla stampa.

Dopo questa parentesi buia nella vita di Lorella Cuccarini, chissà ora cosa penserà il suo ex collega della nomina da parte di Amadeus.