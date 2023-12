Alba Parietti, il lutto è devastante | “La figlia che tutti avrebbero voluto”

La conduttrice Alba Parietti ha commosso tutti con le sue parole davanti a un lutto terrificante che ha sconvolto tutta l’Italia.

Alba Parietti è molto popolare non solo in televisione, ma anche nel mondo dei social. Su Instagram oggi conta oltre 500mila follower e aggiorna il suo profilo regolarmente, raccontando ai fan della sua vita professionale e privata. Ormai è una presenza fissa nel mondo dello spettacolo, in cui lavora stabilmente da quando era molto giovane.

La presentatrice è anche nota per il suo interesse per tutto ciò che riguarda il sociale e, in generale, l’attualità. Più volte, infatti, si è espressa proprio sui social per commentare alcuni fatti di cronaca che l’avevano colpita in modo particolare e così ha fatto anche in questo caso.

Di recente, infatti, si è esposta su una tematica molto delicata, parlando di un lutto che nelle scorse settimane ha sconvolto tutta Italia e ha portato non solo a dibattiti, ma anche a manifestazioni di tutti i tipi. Stiamo parlando di Giulia Cecchettin, la ragazza veneta di 22 anni che è stata uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Alba Parietti, le parole sull’uccisione di Giulia Cecchettin

La conduttrice Alba Parietti ha voluto dedicare alcune parole alla giovane Giulia Cecchettin. La ragazza veneta era scomparsa diverse settimane fa insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta e in molti avevano subito pensato a una tragedia. Il suo cadavere è stato ritrovato solo diversi giorni dopo e, alla fine, anche il ragazzo è stato fermato mentre stava scappando in Germania. Ha confessato l’omicidio poco dopo.

L’omicidio di Giulia ha scosso l’opinione pubblica italiana in modo massiccio rispetto agli altri femminicidi e ancora oggi se ne parla, soprattutto dopo la Giornata contro la violenza sulla donna. Anche la presentatrice ha voluto parlarne e ha scritto su Instagram uno sfogo molto lungo. In particolare, ha colpito la frase: “Eri la figlia che ognuno avrebbe voluto, l’amica che non sa abbandonare, la dolcezza a cui non si può fare male“.

La showgirl non ha figlie femmine, ma solo uno maschio, Francesco Oppini, anche lui famoso nel mondo dello spettacolo, nato dal matrimonio con l’attore Franco Oppini. Nel post, inoltre, ha invitato i follower a non limitarsi a scagliarsi contro l’assassino, ma a cercare di ragionare sulla radice del problema e cercare dei modi per migliorare la società e crearne una dove tutti, donne e uomini, possano sentirsi finalmente al sicuro.