Scordato: trama, trailer e cast del film su Now e Sky

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovissimo film di Rocco Papaleo: Scordato. Trailer, Trama e Cast. Lo sapevi che nel film c’è anche Giorgia?

Il 13 aprile ha segnato l’uscita di un film che forse è passato un pò troppo in sordina: la quarta regia di Rocco Papaleo, protagonista e interprete del personaggio principale in Scordato. Il film, distribuito da Vision Distribution, è un momento importantissimo per il regista, che torna dietro la macchina da presa per la sua quarta volta con una nuova occasione: quella di dirigere una new entry come attrice, Giorgia la cantante.

Il film è prodotto da INdiana Production, Less is More Produzione, e Vision Distribution in collaborazione con Sky.

1. Trama

La trama ufficiale del film recita così: “La vita di Orlando (Rocco Papaleo), mite accordatore di pianotofrti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga (Giorgia), un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che llei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi”.

2. Trailer

Il trailer ufficiale del film è stato rilasciato in vista della sua uscita nei cinema. Ora il film è disponibile alla visione sulla piattaforma streaming di Sky Q, Amazon Prime e noleggiarlo su Youtube.

3. Cast

Il cast di Scordato include un talentuoso gruppo di attori, tra cui Simone Corbisiero, Anna Ferraioli Ravel, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Manola Rotunno, Antonio Petrocelli, Eugenia Tamburri, Giorgia e Iacopo Velardi.

La combinazione ideale per promettere in sala una commedia Papaleiana condita da un senso di smarrimento tragicomico: il film alla fine non è altro che una grande allegoria di una felicità persa e mai più ritrovata, insieme alla speranza di farlo.

Il film è scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo e ha inaugurato la sezione competitiva Italia Film Fest alla quattordicesima edizione del Bit&st, diretto da Felice Laudadio. Il regista, Rocco Papaleo, noto per le sue precedenti pellicole come Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale, Onda su Onda, ritorna dietro al macchina da presa con un nuovo progetto e un nuovo team di produzione guidato da lui stesso.

Alla fotografia abbiamo invece Simone D’Onofrio mentre per il montaggio Mirko Platania: direttrice della scenografia Sonia Peng e ai costumi Sara Fanelli.