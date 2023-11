Tony Effe vuota il sacco sui Ferragnez: “Lanciavano soldi alle spogliarelliste” | Cosa è successo

In una lunghissima intervista il rapper ha raccontato un aneddoto su Chiara Ferragni e Fedez. Ecco cosa ha raccontato.

Il rapper italiano Tony Effe ha recentemente raccontato in un’intervista ad Esse Magazine un aneddoto che riguarda da vicino i coniugi più famosi d’Italia, Chiara Ferragni e Fedez. Il racconto parrebbe risalire al periodo in cui Chiara Ferragni e Fedez si trovavano a Los Angeles, in America, insieme a Tony Effe e il trio stava vivendo una classica esperienza Americana, vivendo appieno l’atmosfera dell’iconica città di LA. La coppia si trovava in California perché fino al 2020 l’influencer ha vissuto in una grande villa che alla fine ha venduto per tornare in Italia.

Durante l’intervista Tony Effe ha raccontato i dettagli di quella serata che il trio ha passato al club On The Fox, un noto locale sul Sunset Strip, famoso per i suoi spettacoli di strip dance ma frequentati da moltissime persone famose come Wayne e Pyrex.

La serata ha raggiunto il culmine però quando Fedez ha attirato l’attenzione di tutti portando con sé un rotolo di banconote. Ecco cosa ha raccontato Tony Effe.

L’intervista al rapper e il rotolo di banconote da 1 dollaro

Durante l’intervista Tony Effe ha detto ai microfoni di Esse Megazine che: “Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo firando il video di British ed eravamo con Fedez e Chiara Ferragni in questo strip club, bevevamo e c’erano anche Wayne e Pyrex. Io mi guardavo con Chiara tipo per dire ‘ammazza che cafoni, non si fa’ “ ha raccontato il rapper.

Ha poi continuato dicendo che: “C’era Fedez che aveva un pò di soldi da lanciare e aveva tutti questi dollari. Era il locale quello famoso con i rockettari impazziti. Io avevo cambiato 600 dollari, Fedez 200. Io arrivo con un grosso pacco di banconote da 1 dollaro e Chiara dice a Fedez: ‘Ma ne hai cambiati così pochi?’. Così è andato a prenderne altri. ” e qui il racconto si fa controverso perché il rapper continua dicendo: “Mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez diceva ‘ Chi prende la fi*a vince una cosa”.

All’alba dell’omicidio di Giulia Cecchettin e delle proteste di Non una di meno che imperversano in tutt’Italia, un comportamento del genere che favorisce l’oggettificazione sul corpo delle donne, non ci fa certo piacere sentirla. Soprattutto dopo che Chiara Ferragni e suo marito hanno partecipato al Festival di Sanremo di quest’anno promuovendo tutt’altro messaggio.