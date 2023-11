Giacomo Urtis, rivelazione surreale | Il chirurgo sfida la natura

Giacomo urtis si è raccontato in una intervista ad AdnKronos: progetti futuri, tra cui un paio di figli in cantiere

Giacomo Urtis, giunto alla notorietà come chirurgo plastico e per via della sua presenza nel salotto di quello che fu di il Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e al Grande Fratello, ha fatto parlare di sé nel tempo.

Da ultimo, il chiacchierato matrimonio con Fabrizio Corona, che gli avrebbe chiesto la mano questa estate. In una intervista rilasciata ad AdnKronos ha raccontato di questo episodio, ma anche della sua trasformazione passata per interventi chirurgici ma anche per un percorso emotivo di maggiore consapevolezza di sé.

Nel corso dell’intervista è trapelata la presenza di un misterioso nuovo compagno e del desiderio di mettere su famiglia.

Da Giacomo a Jenny

La storia di Giacomo Urtis parte dalla sua identità. Un passaggio che lo ha visto presentarsi al mondo prima come Giacomo e poi, gradualmente, assumere sempre di più i connotati di ciò che lui sentiva realmente di essere, fino a diventare Jenny.

Con questa consapevolezza e questa nuova immagine, Jenny è seguitissima sui social ed è Urtis stessa a raccontare quanto questo apprezzamento pubblico l’abbia sorpresa, travolgendola con messaggi di affetto e stima.

L’amore ritrovato

Da qualche mese, ha detto di avere ritrovato l’amore, anche se, non ha ancora svelato l’identità del fidanzato misterioso. Il rapporto sembra andare a gonfie vele tanto che il chirurgo delle star starebbe pensando anche a mettere su famiglia con questa persona che, come da lui dichiarato, «mi tratta come una vera principessa».

La storia è partita in sordina, quando ancora Urtis si dichiarava single convinto, poi le cose sono decollate e le ha descritte in questo modo: «Sono fidanzato da circa due mesi, ero single convinto da una vita. Tutto è nato piano piano, gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Se son rose fioriranno. La proposta di matrimonio non è ancora arrivata, magari me la ferà a Natale. Io non guardo agli anelli, comunque, ma a quello che fa una persona: se ti dimostra affetto e amore, vale più di centomila anelli, però, sì, spero di sposarmi». E oltre, a viversi la sua favola d’amore, Giacomo Urtis vorrebbe anche dei bambini attorno a sè: «Adesso che ho trovato l’amore, vorrei avere due figli. Ne abbiamo già parlato, lui è felicissimo che io sia la mamma dei suoi bambini».