50 km all’ora: trama, cast e trailer della nuova commedia di Fabio De Luigi

Ecco tutto quello che devi sapere sulla nuova commedia di Fabio De Luigi: trama, trailer e cast. Recupera qui le informazioni.

Fabio De Luigi è di nuovo al centro delle sale cinematografiche: il suo nuovo film che sta per uscire lo vedrà per la prima volta insieme ad un attore eccelso come Stefano Accorsi, in una commedia in viaggio col motorino che metterà i due a dura prova. Il film previsto per l’uscita il 4 gennaio 2024, si presenta come un’avventura on the road in motorino, esplorando le dinamiche complesse che ci sono tra i due personaggi principali: due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni in un’occasione speciale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film di Fabio De Luigi

1. Trama

La trama ufficiale del film recita così:

“Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare e amarsi di nuovo”.

2. Trailer

Il trailer del film offre uno sguardo più ravvicinato su quella che sarà lo svolgimento della trama nel film.

Presenta innanzitutto i due protagonisti, interpretati da De Luigi e Accorsi, in una commovente e divertente odissea attraverso l’Emilia Romagna: la storia inizia con il funerale del padre, un momento che si rivela, come sempre un topos di questi film commedia, un’occasione per affrontare rancori passati e riscoprire un affetto sopito. La premessa potrebbe non essere del tutto originale, ma il modo in cui la storia si sviluppa e l’interpretazione autentica dei due attori principali, promettono un’esperienza cinematografica coinvolgente e sicuramente molto divertente. Inoltre il viaggio dei due, viene reso ancora più pittoresco dal mezzo che scelgono per intraprenderlo: due motorini scassati, costruiti molti anni prima quando erano solo ragazzini.

3. Cast

Il cast del film è molto vario ma iniziamo dai protagonisti: Fabio De Luigi che oltre ad essere alla regia, interpreta il primo dei fratelli, e Stefano Accorsi che interpreta il secondo fratello.

Tra gli interpreti del film anche Alessandro Haber, Elisa di Eusanio, Paolo Cevoli, Giorgia Arena, Simone Baldasseroni, Barbara Abbondanza, Alice Palazzi.

Il film inoltre è una rivisitazione dell’originale tedesco diretto da Markus Goller, campione d’incassi nel 2018.

Le riprese del film si sono svolte in diverse località italiane, in particolare in Emilia Romagna.