Fiorello punzecchia Pupo e poi lancia la bomba: Morgan in finale ad X Factor?

La lingua di Fiorello colpisce ancora e durante la trasmissione si lascia scappare alcune informazioni molto importanti. Poi punge Pupo. Ecco cosa ha detto.

Fiorello ha riportato alcune indiscrezioni riguardo ad un possibile ritorno di MOrgan nella puntata finale del talent musicale Sky, X Factor. Dopo il polverone che era successo durante la trasmissione con il conseguente allontanamento del giudice dal programma, se l’ipotesi di Fiorello verrebbe confermata, sarebbe piuttosto clamorosa e tutto quello che finora era stato fatto per mettere delle toppe alle buche lasciate da Morgan, andrebbero in frantumi.

Va ricordato che Morgan è stato licenziato dal programma in modo brusco, sia da Sky che dai produttori del programma di X Factor, decisione presa di comune accorto tra le due società: nel comunicato stampa ufficiale si legge infatti che: “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza ad X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti e delle numerose dichiarazioni anche in questi giorni”.

Intanto però Fiorello caccia la bomba durante il programma radiofonico Viva Rai 2. Ecco cosa ha detto.

Fiorello e la rivelazione su Morgan. Se è vero, sarebbe gravissimo

Durante il programma Viva Rai 2, Fiorello ha rivelato una notizia bomba che non farebbe piacere ai fan del programma di X Factor: “Secondo alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare che Morgan possa tornare nell’ultima puntata di X Factor. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso ma io non ho detto niente”. Per ora però nulla di confermato, resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se questa ipotesi si trasformerà in realtà.

Intanto però, dopo la notizia bomba, Fiorello non ha potuto trattenersi dal lanciare una frecciatina anche al cantante Pupo che recentemente ha dichiarato che il Quirinale avrebbe chiamato l’Ariston per bloccare la sua vittoria al Festival: “Sono cose cha capitano. pensate che l’anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical” ha esordito Fiorello, causando le risate tra il pubblico e tutti gli operatori in studio.

Insomma, una giornata piena per Fiorello su Viva Rai 2. Chissà che non ne vedremo delle altre!