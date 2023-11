Romina Power e sua figlia hanno vissuto un momento importante | Cosa è successo

Romina Power e sua figlia hanno appena vissuto un momento insieme davvero significativo. Ecco cosa hanno condiviso sui social.

La cantante ed ex moglie di Al Bano, Romina Power, è davvero molto legata alla sua famiglia, soprattutto al rapporto che coltiva con le sue figlie: dimostra infatti costantemente il suo legame indissolubile con loro, nonostante la sua carriera e quella delle sue “bambine” ormai grandi, la portino spesso lontano da casa.

La donna l’ha dimostrato anche questa volta: sua figlia infatti, Romina Jr. ha voluto sua mamma accanto per condividere un momento speciale.

Le due poi hanno condiviso questo momento indimenticabile sui social che ha emozionato anche i fan.

La vita di Romina Power, caratterizzata da una carriera intensa e spesso nomade, non ha mai compromesso il suo rapporto con la famiglia. Sebbene i suoi figli abbiano intrapreso strade diverse, Romina riesce sempre a trovare il tempo per essere presente nella vita di ognuno di loro.

Come per esempio è accaduto questa volta quando Romina Jr. aveva bisogno di lei. Ecco cosa è successo.

Mamma e figlia in un momento importantissimo

Questo periodo per la cantante Romina Power è particolarmente felice e soprattutto, significativo: sua figlia Romina Jr. infatti, ha iniziato il suo cammino verso la maternità per la primissima volta.

Romina Power, già orgogliosamente nonna grazie alla gravidanza dei suoi altri figli, ha dimostrato il suo sostegno durante questa fase speciale della vita di sua figlia nonostante la distanza fisica che occorreva tra le due. Romina Jr. infatti è in attesa del suo primo figlio avuto da Stefano Rastelli e per l’occasione, ha condiviso con sua madre un momento molto commovente, decidendo poi di postarlo sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)

La cantante, single dopo la separazione da Al Bano Carrisi, è sempre vicina alla figlia nonostante i loro reciproci lavori le portino via dal nucleo del casolare. Intanto che la gravidanza di Romina Jr prosegue serenamente, sua mamma ha deciso di accompagnarla durante un’ecografia di routine per assicurarsi che il proprio nipotino stia bene e in salute. L’emozione di Romina Power nel vedere per la prima volta il suo nipotino è palpabile e il video della sua reazione al battito del bambino, è diventato subito virale sui social.

E mentre il conto alla rovescia per l’arrivo del piccolo Carrisi- Rastelli, continua, la nonna Romina apprezza ogni istante di questi momenti con sua figlia, conscia che siano i più importanti di un rapporto madre-figlia.