Meghan rivela i nomi: i due nominati al centro della bufera

Durante un’intervista con Oprah Winfrey, Meghan Markle ha accusato due membri della famiglia reale di razzismo. Ecco cosa ha detto.

Di nuovo nel ciclone delle polemiche Meghan e Harry che questa volta forse l’hanno fatta grossa. Dopo l’accaduto raccontato dalla stessa Meghan durante un’intervista con Oprah Winfrey, dei due membri della Royal Family che avrebbero chiesto preoccupati di quanto “scuro” sarebbe uscito Archie, il figlio primogenito della coppia, finalmente il Principe e la Principessa hanno deciso di cacciare fuori il nome.

Mentre il pubblico infatti chiedeva a gran voce di conoscere l’identità degli individui dietro alle orrende frasi pregne di razzismo, l’autore reale Omid Scobie sosteneva che Meghan abbia privatamente indicato due membri del personale della Famiglia Reale con delle lettere inviate al Re Carlo.

Meghan intanto promette, nel suo imminente libro Endgame di approfondire lo stato attuale della monarchia britannica e include anche l’accaduto raccontando da Oprah. Intanto però, The Sun replica con una copia del libro.

Cosa ha scritto Meghan

In una copia del libro in dirittura di uscita di Meghan Markle, Endgame, trapelata al The Sun, le identità delle due persone coinvolte non sono state rivelate. L’autore reale, Scobie, afferma di conoscere i nomi ma di essere vincolato dalle leggi del Regno Unito che gli impediscono di divulgarli pubblicamente. Le lettere, inviate nella primavera del 2021 in risposta all’intervista con Oprah, avrebbero dovuto comunicare la prospettiva sulla questione della stessa Meghan. Si dice che il Re Carlo abbia risposto sottolineando l’assenza di “pregiudizi razziali” nella sua corte.

Intanto il libro è previsto che esca per il 28 novembre e dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulla percezione di Meghan e Carlo dopo lo scambio epistolare. Tuttavia, lascia il pubblico in sospeso riguardo alle identità delle persone coinvolte nell’accaduto a sfondo razziale. In un’intervista successiva con ITV News, il Principe Harry ha precisato che lui non ha mai etichettato l’intera famiglia reale come esplicitamente razzista.

Quando è stato interrogato sulle accuse fatte durante l’intervista con Oprah, Harry ha voluto affermare che le sue accuse riguardassero “pregiudizi inconsci” che la corona possiede nei confronti di persone con più o meno melatonina. Ha poi sottolineato l’importanza di riconoscere il pregiudizio inconscio come un’opportunità per imparare e crescere, diventando poi parte della soluzione contro il razzismo.

Intanto però da Buckingam Palace tutto tace e la nuova corona, come la precedente, manterrebbe la linea Elisabbettiana di discrezione e pudore. Insomma Re Carlo non vuole dare troppo nell’occhio come i suoi figli.