Re Carlo III, per il compleanno solo una telefonata da Harry | Cosa si sono detti

Il duca di Sussex assente al compleanno di Re Carlo, ha preferito fargli una telefonata. I tabloid inglesi svelano il contenuto.

Finalmente si sono conclusi i festeggiamenti previsti per i 75 anni di Re Carlo, compiuti il 14 novembre. Dopo la cerimonia ufficiale dello scorso giugno, il sovrano ha preferito fare una festa contenuta anche nel rispetto del clima teso a livello internazionale. Eppure, neanche in questa occasione, Harry si è presentato a palazzo Reale, ma ha preferito chiamarlo. Ecco cosa si sono detti telefonicamente.

Nessun cedimento quindi da parte dei Sussex e di Harry in particolare, di fronte alla royal family. Una rottura che non sembra vedere sanatorie, neanche in occasione del compleanno del padre, il Re Carlo. Il principe Harry non ha voluto cedere a compromessi, dopo il divieto assoluto di accedere alla festa con la moglie Meghan Markle. Nonostante il sovrano abbia manifestato una maggiore morbidezza verso il figlio, quest’ultimo non depone l’ascia di guerra e i rapporti non son migliorati.

Da quando il secondogenito di Lady Diana ha deciso di trasferirsi in California, purtroppo tra padre e figlio è calato il gelo. Forse ai tempi della Regina Elisabetta c’era ancora una apparente serenità tra i due, ma adesso che è scomparsa da ormai un anno è difficile trovare un punto d’incontro tra re Carlo e il principe Harry.

Nulla può colmare il baratro che si è creato tra Harry e Re Carlo

Troppe cose sono successe e la discussa biografia di Harry – Spare – ne ha svelate gran parte, con l’aggiunta dell’ultimo gesto non gradito da parte del duca di Sussex, con cui il padre Re Carlo lo informava gentilmente che al suo compleanno non avrebbe dovuto presenziare con al suo fianco Meghan.

L’ennesima conferma della assoluta assenza di condivisione da parte della casa Reale delle scelte sentimentali del Principe, motivo per cui ha deciso di declinare l’invito e non farsi vedere ai festeggiamenti. Questo non gli ha impedito però di essere presente con una telefonata. Cosa si saranno detti Carlo e Harry?

La telefonata per il compleanno del Re

In molti si aspettavano il ritorno a Londra da parte del principe Harry in occasione dei 75 anni di suo padre re Carlo. Purtroppo però Harry non ha voluto scendere a compromessi con Carlo e per questo avrebbe scelto di non partecipare all’evento. Ma avrebbe sentito telefonicamente suo padre.

Nel giorno dei suoi 75 anni, re Carlo avrebbe ricevuto una telefonata dal figlio Harry, stando a quanto riportato dai tabloid britannici. Non si conosce ancora il contenuto preciso della chiamata, ma è certo che il principe volesse mantenere almeno la facciata di fare gli auguri di compleanno a suo padre. Sembrerebbe che la telefonata sia stata piuttosto veloce, sintomo che tra i due le incomprensioni proseguono.