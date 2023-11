Grave lutto per Donald Trump: lei se ne è andata

Morta Maryanne Trump, sorella di Donald. E stata trovata morta nella sua abitazione. La donna aveva 86 anni.

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump è stato colpito da un pesante ed improvviso lutto. Sua sorella Maryanne è stata trovata morta a 86 anni nella sua casa nell’Upper East Side di Manhattan.

La donna era stata assistente procuratrice nel 1974 e fu poi nominata giudice distrettuale nel New Jersey da Ronald Reagan nel 1983. Secondo quanto si apprende dal New York Times, questa mattina Maryanne Trump Berry, sorella di Donald, è stata ritrovata morta nella sua dimora nell’Upper East Side di Manhattan.

La donna aveva 86 anni e a dare l’allarme sull’accaduto sarebbe stato uno dei familiari che ha spiegato di averla trovata senza vita durante la prima mattinata di oggi. Stando alle prime indiscrezioni, la sua sarebbe stata una morte naturale, dato che sul suo corpo non sono stati rinvenuti colpi di traumi né ferite di nessun genere.

Chi era Maryanne Trump

La 86enne era una donna di legge ed era stata un giudice federale nel New Jersey, una posizione raggiunta, stando al Corriere della Sera, con l’aiuto del faccendiere di Trump, l’avvocato Roy M. Cohn, durante la presidenza di Ronald Reagan. Maryanne si è ritirata nel 2019.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera che cita alcuni confidenti, Trump era molto legato alla sorella a cui prestava particolare ascolto. Di lei si è sempre parlato molto poco, fatta eccezione quando nel 2020 fece notizia per via di una registrazione diffusa dalla nipote Mary, in cui criticava fortemente il fratello. Un audio di 15 ore, risalente ad alcune conversazioni avvenute nel 2018 e nel 2019, poi finite sul Washington Post.

“Non ha principi, nessuno”, diceva Maryanne Trump del fratello, “Parlo troppo liberamente, ma lo sai. Il cambiamento delle storie. La mancanza di preparazione. La menzogna. Santo cielo…”. Frasi estrapolate dal contesto in cui furono pronunciate, e per questo da prendere con le pinze, come sempre in situazioni simili dove si tende a vedere sempre quello che più fa comodo, ma certo chiare sull’opinione che la defunta aveva del fratello. “È crudele”, diceva facendo riferimento alle sue politiche sull’immigrazione, mentre anni prima, nella sua autobiografia, sostenne che Donald era entrato all’Università della Pennsylvania grazie al fatto che qualcun altro avesse sostenuto gli esami al suo posto. Su questo non aveva alcun dubbio.

Anni difficili per l’ex presidente

Per Donald sono stati sicuramente degli anni difficili a livello personale, a seguito di alcune perdite in famiglia. Infatti, l’ex presidente Usa ha avuto una serie di lutti recenti che lo hanno toccato nel profondo.

Prima suo fratello minore, Robert S. Trump, morto nel 2020 e poi anche la sua prima moglie, Ivana Trump, deceduta nel 2022.