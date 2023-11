Lutto per l’attore: condivide la notizia su Instagram con un toccante post

L’attore è stato sommerso da commenti di vario genere per il toccante post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco cosa è successo.

Giovanni Scifoni, attore, drammaturgo e personaggio televisivo italiano, ha condiviso in queste ore la dolorosa notizia della perdita di sua madre attraverso il suo account privato di Instagram. In un toccante post, Scifoni ha pubblicato una foto dei suoi genitori insieme, accompagnata da un messaggio che da la notizia della morte e invita coloro che l’hanno conosciuta a partecipare ai suoi funerali.

Giovanni Scifoni ha voluto ricordarla insieme al suo papà, a cui ha dedicato, sempre nella didascalia del post, un pensiero commovente che rimanda al grande amore che i due genitori condividevano, alla loro vita insieme e ai frutti che questi semi hanno piantato, i loro 6 figli.

Giovanni Scifoni, è noto nel panorama italiano per aver preso parte a numerosi lavori, sia televisivi che teatrali, tra cui: Don Matteo 6, La tempesta, Squadra antimafia 7, Doc- nelle tue mani, Leonardo, Fosca innocenti (seconda stagione).

Il messaggio alla madre di Scifoni

Tra i messaggi sotto il post che Giovanni Scifoni ha dedicato alla mamma e al papà, spiccano quelli di Serena Bortone, che ha scritto: “Ti abbraccio forte, Giovanni”, e Francesca Fialdini che ha inviato una emoji a forma di cuore.

Nel post invece l’attore italiano scrive: “Mamma è di nuovo con papà. Dance me to the end of love. Mi madre aveva amici in ogni parte del mondo. Questo messaggio è per raggiungervi e dirvi che potete prendere una piroga e venire domani, mercoledì 16, al suo funerale alle 11 alla chiesa dei Santi Martiri Canadesi. Sarà bello abbracciarvi.”. L’attore spostato dal 2005 con Elisabetta, madre dei suoi tre figli, ha ricevuto un calore e affetto da parte di chiunque avesse incontrato sulla sua bacheca quel post: i fan che ovviamente si sono accerchiati a lui con messaggi di conforto e condoglianze, come anche conoscenti e amici.

La redazione di solocine.it si stringe al dolore di Giovanni Scifoni e fa le sue condoglianze.