Karina Cascella sotto shock: Le sue parole su Ida Platano dopo il suo gesto scellerato

L’ex opinionista ha criticato duramente Ida Platano come nuova tronista nel programma: vediamo insieme i motivi per suo commento.

L’annuncio della partecipazione di Ida Platano come nuova tronista ad Uomini e Donne ha messo sotto shock l’ex , opinionista del programma di dating su Canale 5: Karina Cascella, che una volta lavorava nel programma, ha buttato nel dibattito online, anche la sua opinione sulla scelta fatta dalla produzione. Ma perché Ida Platano come nuova tronista sarebbe una così grave notizia per Uomini e Donne? Karina Cascella è stata gelida: a lei questa situazione proprio non sta bene.

L’ormai influencer di Instagram, attraverso una serie di domande e risposte sul social, ha condiviso il suo stupore riguardo alla decisione di Ida Platano di tornare come tronista dopo la sua esperienza nel trono over. Recupera quiil commento di Karina Cascella su Ida Platano come tronista.

Karina Cascella scioccata su Instagram

L’ex opinionista del programma di dating Uomini e Donne in onda su Canale 5 e diretto da Maria De Filippi, ha preso parte alla polemica su Ida Platano tornata come tronista nel Trono Over.

Attraverso una raffica di botta e risposta sui social, l’ormai influencer ha deciso di commentare con un video l’accaduto e ha detto: “In realtà sono rimasta scioccata quando ho saputo questa cosa. Sono venuti da me al Matambre poco tempo fa ed erano super carini. Al di là di ogni cosa televisiva o no, io proprio non capirà mai come fanno alcune donne a lasciarsi con un uomo e rimettersi in gioco in così breve tempo. Cioè, meglio per loro eh…Forse sono fatta male io non so a questo punto. Però diamine, un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no?”.

Nel filmato di presentazione condiviso dal programma sui social, Ida Platano ha infatti dichiarato che: “Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un nuovo capitolo della mia vita partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato. Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi. Ho deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco” ha asserito la nuova tronista.

Ida infatti aveva già preso parte al programma e ne era uscita con il suo corteggiatore: a quanto pare la sua storia non aveva funzionato come entrambi speravano e ad oggi, l’ex tronista si è ritrovata a prendere una scelta fondamentale: tornare o meno a far parte del programma. Il commento di Karina d’altronde ha preso dritto al punto. Voi che ne pensate? Ha ragione Karina Cascella?