Ignazio Moser cambia look, irriconoscibile | Cecilia Rodriguez reagisce così

Nuovo look per Ignazio Moser immortalato dalla futura sposa Cecilia Rodriguez, che sui social non si rassegna alla nuova immagine

Sono una delle coppie più chiacchierate del gossip, Cecilia Rodriguez, sorella della ben più nota Belen e Ignazio Moser, il cui cognome porta il marchio di professionisti del ciclismo come Francesco Moser, Diego, Aldo ed Enzo e il cugino di Moreno, tutti sportivi conclamati nella disciplina sportiva sulle due ruote.

I fan e i follower sono tutti in trepida attesa del matrimonio annunciato ormai tempo fa e rimandato per vari motivi e ora qualcosa sembra aver generato un cambiamento nell’equilibrio della coppia.

I due tornano a far parlare di sé, ma questa volta per motivi legati ad un cambio look, nulla a che vedere con eventuali dietro front. Ignazio ha deciso di dare una sferzata di giovinezza al suo aspetto che non è passata inosservata, pubblicandone l’evoluzione con scatti e video condivisi sui profili Instagram.

Ignazio sbarbato e ringiovanito

Ignazio Moser pubblica una foto in cui si fa vedere dai follower col suo nuovo look: ha pulito il viso, facendosi tagliare la barba finora portata leggermente incolta, e tagliato i capelli, aggiustando il taglio col ciuffo.

Il 31enne pare tornato un ragazzino e in effetti, ironicamente, per accompagnare l’immagine postata scrive: “Ciao sono Ignazio, ho 22 anni e vengo da Trento”. Cecilia Rodriguez, vedendolo tornare così a casa, rimane basita. “Mi sembra di stare con un ventenne”, sottolinea. La 33enne critica la decisione presa dal fidanzato.

Il nuovo look difficile da digerire per Cecilia

Inizialmente, il cambiamento sembrerebbe non essere stato gradito da Cecilia che proprio non riesce a guardare il suo futuro marito con nuovo look. “Allora? Un disastro, mi sembra di essermi fidanzata con un ventenne. Un toyboy? Sono un po’ scioccata ancora adesso e devo riprendermi, sei troppo diverso. Non sembri tu”, esclama.

Piano piano, però, l’argentina si abitua. E ci scherza su. Mentre si dirige a Torino con Nacho, al Pala Alpitour per vedere la partita d’esordio di Jannik Sinner contro Tsitsipas alle Nitto Atp Finals, parla di Moser. “Ho un fidanzato nuovo, giovane, bello e sbarbato”, dice. Ma Ignazio naturalmente le piace sempre, anche se all’inizio ha avuto un contraccolpo dovuto alla sorpresa e all’immagine completamente diversa.